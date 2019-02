Nieuwe BMW X3 M en X4 M: tot 510 pk speelplezier

Dit belooft veel goeds voor de M3...

BMW heeft alle registers opengetrokken om van de X3 M en X4 M iets serieus te maken. Ze moesten wel, want geïnteresseerden in dit segment kunnen al een tijdje bij Mercedes-AMG shoppen die de GLC63 (S) en GLC 63 S Coupé in het gamma heeft. BMW’s X3 M en X4 M moeten tegengewicht bieden en de SUV’s komen in twee smaakjes op de markt.

In het geval van de BMW M’s geen dikke biturbo V8 onder de kap, maar een geblazen M TwinPower Turbo zes-in-lijn van drie liter. Het blok levert 480 pk en 600 Nm koppel, of 510 pk als je voor de X3/X4 M Competition gaat. De zescilinder is standaard gekoppeld aan de 8-traps M Steptronic. 0-100 km/u doen de auto’s in 4,2 seconden, of 4,1 seconden als Competition.

BMW heeft gekozen voor M xDrive bij de X3 M en X4 M. Dit systeem kennen we al van de M5. De Duitse autofabrikant heeft de boel niet één op één overgenomen van de M5. Zo hoef je geen puike 2WD driftmodus te verwachten op de X3 M en X4 M. In plaats daarvan heeft BMW twee AWD-rijmodi in petto voor de power SUV’s. Wel laat BMW weten dat het meeste vermogen naar achteren wordt verstuurd. Of de X3 M en X4 M daadwerkelijk een stapje opzij willen zetten is afwachten in de praktijk.

Je herkent de X3/X4 M aan minimaal 20-inch velgen, vier orkestrale uitlaten, dikkere bumpers en de nodige badges. Bij de Competition worden alle chrome zaken, zoals onder meer de omlijsting van de nieren en spiegelkappen, in het zwart gestoken. Verder rolt de Competition standaard op jetsers van 21-inch én is een M Sport uitlaatsysteem aanwezig.

De nieuwe X3 M en X4 M zijn voor het eerst live te zien op de Autosalon van Genève over een paar weken. Vanaf augustus zijn de auto’s ook leverbaar met het M Carbon exterieurpakket, met onder andere carbon spiegels, luchtinlaten en achterspoiler. Prijzen en beschikbaarheid van de twee nieuwe M GmbH-speeltjes zijn nog niet bekend. Een video van de X4 M check je hier. Bewegende beelden van de X3 M zijn er ook.