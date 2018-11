Officieel: dit is de nieuwe Range Rover Evoque

De baby-Range Rover krijgt een tweede kans.

De Land Rover Range Rover is zo ongeveer de stichter van het SUV-segment. Waar de toenmalige Defender het echte werkpaard was, was de Range Rover iets meer ingesteld op praktisch zijn voor alledaags gebruik. De grote Britse beul (rijtest) is daarom altijd al een zeer grote auto geweest. Dat er ruimte was voor een broertje bewees de Range Rover Sport in 2004. Dat werd eigenlijk toen al gezien als een ‘neppe‘ Range Rover, maar men accepteerde de Sport en de twee Range Rover-broers leefden in harmonie.

Tot 2010. Daar was ineens een nog kleiner broertje van de Range Rovers. Hij kreeg de naam Evoque en die werd eigenlijk meteen al gezien als een soort handtas. De vrouwelijke Range Rover, zeg maar. Het misverstand dat Victoria Beckham hem heeft ontworpen bewees dat men niet zo te spreken was over het ontwerp van de auto. Hij is niet lelijk, de proporties zijn eigenlijk best oké, maar de lage daklijn in combinatie met de hoge achterkant en de wat gedrongen vormen zorgt ervoor dat het niet de allermooiste auto ooit is. Althans, zo vinden sommigen.

Ondanks alles werd de Evoque namelijk een daverend succes. Mensen met een relatief gelimiteerd budget kunnen zo een Range Rover voor de deur zetten en op de meeste soorten terrein staat de auto prima zijn mannetje. De auto kreeg in 2015 een facelift en kon er weer een paar jaar tegenaan. Het leek even fout te gaan toen Range Rover dacht dat de Evoque wel een dakloze variant kon gebruiken, maar de doelgroep, overtuigend bestaand uit vrouwen, kon dit juist waarderen. Al met al is de Evoque omstreden, doch een goede zet geweest voor Land Rover. Er zijn wereldwijd 775.000 Evoques verkocht.

2018 komt ten einde en dus is het tijd voor een nieuwe Evoque. We konden jullie al een tipje van de sluier geven, maar nu is hij echt officieel. De ruimte tussen de nieuwe Range Rover Sport en de Evoque werd vorig jaar opgevuld door de Velar (rijtest), waar de nieuwe Evoque het gros van de designelementen van overneemt. De LED-koplampen en de ‘dubbele’ achterlichten, of de ‘verzonken’ deurgrepen bijvoorbeeld, die komen recht van de middelgrote Range Rover af. En dat is prima, want de Velar is een mooie auto. De Evoque kan de styling ook goed hebben.

Wel is de styling in grote lijnen hetzelfde als de oude Evoque, maar ook dat is geen probleem, want de vorige Evoque scoorde goed. Toch is de basis van de auto compleet nieuw, waardoor de dimensies vergroot zijn. De wielbasis groeide met 20 mm waardoor je binnenin minder krap zit. Ook de bagageruimte is vergroot naar 592 liter: een groei van zo’n 10 procent. LR geeft de auto een hoop nieuwe items mee die hem weer helemaal up-to-date maken. Het interieur krijgt ook wat Velar-eigenschappen mee, zoals de touchpads op het stuur en Touch Duo Pro mét Apple CarPlay. Het infotainment werkt daardoor met twee schermen en ziet er modern uit. Touch Duo Pro wordt gekoppeld aan slimme nieuwe camera’s die een nieuw 180-graden camera-systeem aan de voorkant projecteren. De achteruitkijkspiegel is vervangen door een part-time camera-unit die, als de kofferbak vol zit, verandert in een haarscherp cameraplaatje.

Op motorisch gebied is er ook het één en ander te melden. Net zoals zijn grote broer, de normale Range Rover, krijgt de Evoque een hybride-aandrijflijn. Zes van de zeven motorvarianten die in eerste instantie bij de dealer staan, krijgen een hagelnieuw 48-volt MHEV (mild-hybrid) systeem gekoppeld aan de tweeliter viercilinder benzine- of dieselmotoren. De basisversie, de Td4, krijgt een 150 pk sterke dieselmotor met een handbak: dit is de enige Evoque met voorwielaandrijving. Alle MHEV’s krijgen vierwielaandrijving en een negentraps automaat. Een PHEV (plug-in hybrid) en een zuinige driecilinder staan voor 2019 op de planning.

Wat betreft de offroad-capaciteiten van de Evoque: de auto krijgt het nieuwe Terrain Response systeem mee, waardoor de terreinhulpjes en hoe de auto reageert op verschillende soorten terrein helemaal aanpasbaar zijn. Ook mag de auto nu ietsje dieper het water in: 600 mm, in plaats van 500 mm, moet geen probleem zijn om te doorkruisen.

De Evoque in vijfdeurs-vorm staat medio 2019 bij de dealer: prijzen zijn nog niet bekend. Over de Cabrio is ook niks bekend, maar de kans is groot dat de carrosserievariant blijft. De driedeurs bleek minder populair: zoals bij vele merken het geval is, verdwijnt deze.

UPDATE: Bewegend beeld van de Evoque check je HIER!