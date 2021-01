Range Rover Sport op grijs kenteken, wat kost dat nou? - Autoblog.nl

Een deftige Range Rover Sport met een grijs kenteken. Wel de lusten, niet de lasten? Dit moet je daarvoor aftikken als occasion.

Als bedrijfswagen kun je natuurlijk een echte bestelauto gaan rijden, maar een SUV kan ook aan je wensen voldoen. Zo’n personenauto is vaak ruim genoeg om al je zooi voor je onderneming kwijt te kunnen. Bovendien is het aanbod van leuke auto’s op een grijs kenteken best groot.

Range Rover Sport op grijs kenteken

Wat dat betreft is deze Range Rover Sport daar een leuk voorbeeld van. Aan de buitenkant van de auto zal een leek niet doorhebben dat het eigenlijk een bestelauto is. Iedereen die ook maar een beetje verstand heeft van auto’s of regelgeving ziet het natuurlijk wel. Het kenteken en de donkere achterramen zijn makkelijk weggevers. Maar, lekker belangrijk. Als ondernemer zit je er heerlijk bij met een aantrekkelijker prijskaartje. Dan maar geen achterbank.

Dat gezegd hebbende. Een Range Rover Sport op grijs kenteken is geen magische formule voor een spotgoedkope auto. De luxe SUV kost, in het geval van dit exemplaar, nog altijd 68.950 euro. Het is een uitvoering met de 340 pk sterke 4.4 SDV8 diesel. Deze bedrijfswagen heeft ruim 66.000 kilometer gelopen en staat te koop op Marktplaats.