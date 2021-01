Start de vrijmibo met een MotoGP simulator van 12.900 euro - Autoblog.nl

Waan je op het circuit met een MotoGP simulator, gewoon op je zolderkamertje.

Pak aan, helm op. Klaar om te gaan. Nee, niet naar buiten. Gewoon de trap op naar zolder. Want daar staat de MotoGP simulator op je te wachten. Je kunt zo’n simulator bestellen via het Italiaanse Moto Trainer.

MotoGP simulator voor op je zolder

Het bedrijf heeft diverse simulatoren in de aanbieding. Prijzen beginnen bij 4.900 euro. Je hebt dan het frame en de behuizing, maar bijvoorbeeld niet de motor en de vibratie motoren. Het duurste pakket is 12.900 euro, je hoeft dan alleen nog een scherm aan te sluiten. Meerdere motoren geven het gevoel alsof je echt op een motor zit en aan het racen bent. Je kunt tot 50 graden naar links of naar rechts leunen als je een bocht maakt. Het apparaat kan zowel aan een PC als aan een console gekoppeld worden. De simulator is compatibel met de officiële MotoGP game.

Wat nou het glas heffen vanuit huis tijdens de zoveelste vrijdagmiddag video meeting. Gewoon lekker racen tijdens de vrijdagmiddagborrel en je hoofd leegmaken. Dat is nog eens ontspanning! Natuurlijk is bijna 13k een behoorlijke investering. Aan de andere kant is een serieuze motorfiets, brandstofkosten en onderhoud ook niet gratis. Check de video om een idee te krijgen van deze MotoGP simulator. Best wel vet, toch?