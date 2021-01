Volvo XC40 T2 rijtest - Autoblog.nl

In de serie Wouter gaat op stap met de instapper. Vandaag de Volvo XC40. Hoe bevalt 129 pk in het Volvo XC40 T2 instapmodel.

De goedkoopste Volvo

Ja, dat is deze Volvo XC40 T2, niet alleen het model waarmee de XC40 range begint maar het is ook het instapmodel van de gehele Volvo Range. Weg zijn de dagen van de leasetopper V40. Met 14% en 180pk diesel destijds een heel aantrekkelijk model voor zakelijk rijdend Nederland. Maar vandaag de dag begint de range bij de XC40 en we pakken vandaag de instapper mee. Want het begint op dit moment bij net onder de 40k euro. Om precies te zijn € 38.995,- prijkt er op de configurator bij de Volvo XC40 T2 voordat je begint met het aanvinken van meeruitvoeringen en opties.

Hoe zit die XC40 range dan in elkaar?

Diesel is niet meer mogelijk in de XC40 range. Staat niet op de kaart zullen we maar zeggen. Verder kan je kiezen voor Benzine, Benzine mild hybrid, en Benzine plug-in hybrid. Ook Volvo heeft veel verschillende uitrustingsniveau’s, maar de prijzen van de verschillende motoriseringen vind je hieronder.

XC40 T2 , 122pk handgeschakeld, vanaf € 38.995,-

XC40 T2 , 122pk automaat, vanaf € 40.995,-

XC40 T3 , 163pk handgeschakeld, vanaf € 43.495,-

XC40 T3 , 163pk automaat, vanaf € 45.495,-

XC40 B4, 197pk mild hybrid automaat € 49.995,-

XC40 B4 AWD, 197pk mild hybrid automaat , vanaf € 58.995,-

XC40 T4, 211pk plug-in hybrid automaat , vanaf € 44.495,-

XC40 T5, 262pk plug-in hybrid automaat , vanaf € 47.995,-

Privateleaseprijs Volvo XC40 T2

De XC40 T2 is de trotse drager van de ‘vanaf prijs’ van de gehele XC40 range. Hetzelfde geldt ook voor de privatelease prijzen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een T2 Recharge model of de elektrisch XC40, maar de T2 opent het privatelease tarievenfestijn met een vanafprijs van € 469,- per maand. Dan krijg je de XC40 in Momentum Core uitvoering. Wil je op zijn minst voorzien zijn van een automaat dan kies je voor de XC40 Momentum en dien je elke maand € 519,- achter te laten.

Dit alles op basis van 48 maanden en 10.000km per jaar. Opvallend is dat Volvo niet een veel hoger maandtarief vraagt wanneer je kiest voor 36 of 24 maanden leasetermijn, van 48 naar 36 maanden kost €40 per maand meer en wil je nog sneller wissel dan ga je voor 24 maanden naar € 569,- per maand.

Als je echt op zoek bent naar meer flexibiliteit is de vraag wel of je niet beter het alternatief van Volvo zelf kunt gaan overwegen zo langzamerhand. Dat alternatief is: Care by Volvo. Een auto abonnement dus waarvan je zelf de duur mag bepalen en met een opzegtermijn van 3 maanden de auto altijd weer terug mag geven. Een XC40 Recharge via dat abonnement komt op € 699,- per maand. Maar goed. We hadden het over het instapmodel nietwaar. Dus ter zake.

Wat vonden we van die Volvo XC40 T2? Kijk de bovenstaande video van Wouter!