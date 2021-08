Uh oh, heeft Toto dan eindelijk een scheve schaats gereden? Wolff wordt verdacht van handelen met voorkennis.

Af en toe wordt de Nederlandse media ervan beticht nogal in het pro-Verstappen kamp te zitten. Dat Olav Mol niet ‘neutraal’ zou zijn tijdens races. Da’s natuurlijk niet helemaal waar. Kijk de GP van Engeland nog maar eens terug, waarbij Mol zelfs minder kritisch lijkt te zijn op Hamilton dan Martin Brundle en dat zegt wat.

Voordat we wéér die heerlijke ouwe koeien uit de sloot halen, refereren we even aan de frustratie in dit soort situaties. Mercedes, Hamilton en Toto zijn dermate dominant dat jouw favoriete sport telkens minder boeiend wordt. Dat is jammer voor de fans, maar niet iets waar Toto Wolff iets aan kan doen. Toch bekroop ons (onterecht) een blij gevoel bij het horen dat Toto Wolff onderzocht wordt voor handelen met voorkennis.

Wolff verdacht van handelen met voorkennis

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, het is niet dat hij eerder dan wie dan ook de specificaties van die magistrale V6-motor al wist. Nee, het gaat in dit geval Aston Martin. Toto Wolff kocht voor 30 miljoen in aandelen, maar volgens de Journal de Montreal was dit mogelijk met voorkennis. Ook schijnt Lawrence Stroll betrokken te zijn bij de zaak.

Het gaat allemaal om wat er vorig jaar gebeurde. Want er gebeurde veel omtrent Mercedes en Aston Martin. Dat Mercedes en Aston Martin dikke maatjes zijn, is evident. Al langere tijd zijn AMG-motoren beschikbaar in straatauto’s van Aston Martin. In dit geval gaat het om de komst van de oud-AMG-baas Tobias Moers die nu de baas is van Aston Martin.

Aston Martin

Dat werd bekend gemaakt in mei van 2020, maar in april kocht Toto zijn aandelen al. Ook het feit dat Mercedes rond die periode bevestigde dat er meer geïnvesteerd ging worden in de samenwerking met het edele Britse merk, is niet best voor de zaak van Toto Wolff.

Er is nog geen echte tegenreactie betreft de aantijgingen. Naar het schijnt heeft een woordvoerder gezegd dat Wolff niet op de hoogte was van de extra investeringen die Mercedes ging doen. Gezien de positie van Wolff bij Mercedes lijkt dat zeer onwaarschijnlijk, dus wachten we graat het officiële statement even af. De aandelen van Aston Martin zijn in de tussentijd met 60% gestegen. Het bezitten van dit soort informatie (en er naar handelen) nog voordat het officieel bekend is gemaakt, is uiterst strafbaar.

Via: GPblog.nl