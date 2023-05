[UPDATE] De Grand Prix van komend weekend is in gevaar

Het zou zomaar kunnen dat de Grand Prix van komend weekend niet doorgaat…

Heerlijk, na een paar races in de zandbak, een Russische satellietstaat, een duur paradijs voor rappers en ergens heel ver weg komen de Formule 1-autootjes dit weekend eindelijk weer naar Europa. Waar ze horen.

De eerste Grand Prix op Europese bodem is in Italië, om precies te zijn op het circuit van Emilia-Romagna, ook wel bekend als Imola. Daar waar Ayrton Senna en Roland Ratzenberger in 1994 hun laatste adem uitbliezen, je weet wel. Een gevaarlijke baan, zelfs bij prachtig weer…

Maar de kans is heel groot dat de race helemaal niet doorgaat dit weekend. De oorzaak? Regen. Veel regen.

Grand Prix dit weekend in gevaar

Het weer gaat namelijk helemaal los de komende week en dat gaat geheid voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarbij moet je denken aan overstromingen, verzakkingen en aardverschuivingen. Niet de meest ideale omstandigheden om een Grand Prix te rijden inderdaad.

Normaal gesproken valt er zo’n 650 millimeter regen per jaar in het gebied. Afgelopen dag alleen al is er zo’n 100 millimeter gevallen en daar komt nog meer bij, da’s zeker. Bovendien is er ook al veel gevallen, het weerstation naast de baan heeft in de afgelopen twee weken al 166 mm regen vastgelegd.

En da’s nog niet alles, in april werd de regio óók al geteisterd door hevige regenval, door de gevolgen daarvan kwamen toen twee mensen om het leven.

Regen, regen en nog eens regen

Maar goed, laten we van het beste scenario uitgaan, de Grand Prix gaat komend weekend wél door. Dan nog wordt het een chaos, er wordt namelijk op de dagen dat er gereden wordt ook gewoon regen voorspeld. In de tijden dat de kwalificatie en de race gehouden wordt, is de kans op regen beide dagen namelijk meer dan tachtig procent.

Wanneer we horen of de Grand Prix doorgaat, weet niemand. En het verleden leert dat we dat vaak pas horen op zondagmiddag rond een uur of vijf, als de start al 2 uur is uitgesteld. We moeten natuurlijk niet hebben dat de kijkers wegblijven…

Kortom, het wordt spannend!

[UPDATE] Volgens meerdere kwaliteitsmedia is het op het moment van schrijven (dinsdagavond 18:14 uur) chaos op het circuit.

Het baanpersoneel en het personeel van de teams zouden op dit moment in veiligheid gebracht worden, zij moeten het complex binnen een half uur verlaten. Een rivier in de buurt zou op het punt van overstromen staan en dat zorgt voor het nodige gevaar…

Het zou nog zeker 24 uur hard doorregenen en daarna zou het iets minder worden. Dat zou betekenen dat de race zelf niet in gevaar zou komen, maar dat maakt het voor dit moment natuurlijk niet minder zorgwekkend.