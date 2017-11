Range Rover SVAutobiography LWB onthuld

De nieuwe überluxe Range Rover is hier.

Binnenkort gaat de LA Motor Show van start en vooruitlopend daarop heeft Range Rover nu de SVAutobiography LWB alvast onthuld. Een Range Rover met extra lengte en extra luxe aan boord, gecreëerd door de mannen van SVO (Special Vehicle Operations), die eerder ook al de sportiever georiënteerde Range Rover SVR (rijtest) afleverden.

De nieuwe Range Rover heeft achterin twee Executive stoelen met alle luxe die je je kan wensen, en bovendien met 1,2 meter beenruimte. Bovendien is er voor elke achterpassagier een eigen touchscreen van 10 inch gekoppeld aan een infotainmentsysteem met 4G en WiFi. Tussen de twee achterstoelen vinden we een koelkast met capaciteit voor twee goede flessen drank. Mocht je het toch zat zijn achterin, dan gaan de deuren met een druk op de knop volledig zelfstandig open. De kofferklep is gecombineerd met een houten laadvloer die ook met een druk op de knop kan worden uitgeschoven.

Tot slot nog de specificaties: een SVAutobiography krijgt een 4,4 liter V8 diesel (339 pk), plug-in hybride (404 pk) of 5.0 liter V8 (565 pk) onder de kap, afhankelijk van het geplaatste vinkje op het koopcontract.