Nederlandse ACM: maximale boete voor Volkswagen

De Autoriteit Consument & Markt vindt namelijk dat Volkswagen AG de consumenten heeft misleid bij de verkoop van dieselauto's.

Dat is de conclusie die volgt uit het onderzoek dat door de Consumentenbond werd aangevraagd vorig jaar. De conclusie luidt als volgt: “De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat Volkswagen AG (Volkswagen) consumenten heeft misleid bij de verkoop van haar dieselauto’s met type EA 189-motor. Volkswagen prees deze auto’s aan als milieuvriendelijk, terwijl de resultaten van de emissietests met behulp van verboden software waren gemanipuleerd. Omdat de ACM oneerlijke handelspraktijken heeft vastgesteld legt de ACM aan Volkswagen een boete van EUR 450.000 op. Dit is de maximale boete die de ACM in dit geval kan opleggen.”

Belangrijk om op te merken is dat volgens dit bericht de boete gericht is aan Volkswagen AG en niet aan importeur Pon. Dat lijkt misschien vreemd omdat het om een Nederlandse organisatie gaat die Nederlandse consumenten dient te beschermen. Toch is het logisch, Pon is immers niet degene die de auto’s fabriceert, het is slechts de “groothandel” die inkoopt in Duitsland en vervolgens de auto’s in Nederland aan de man brengt. Zie het als het verhaal met besmette kippeneieren van een paar maanden geleden: als de supermarkt ze verkoopt ga je natuurlijk naar de supermarkt met je klacht en krijg je eventueel compensatie. Maar de supermarkt wist waarschijnlijk niet dat de eieren besmet waren, daarvoor moet je bij de partij zijn die de eieren aan de supermarkt levert. Dat is ook een beetje hoe het in dit geval werkt: Volkswagen is de leverancier, Pon de supermarktketen.

De ACM verwijt Volkswagen dat het met de verkoop van de EA 189-motor van de merken Volkswagen, Audi, Skoda en Seat consumenten heeft misleid. Men heeft de auto (middels de inmiddels veelbesproken sjoemelsoftware) schoner doen overkomen dan hij daadwerkelijk is en het zou kunnen dat mensen daarom een auto hebben gekocht die ze anders bij een concurrerend merk hadden kunnen kopen.

Overigens is €450.000 euro een bedrag waar ze in Wolfsburg niet heel erg wakker van zullen liggen. Reden dat de boete niet hoger uitvalt is dat de verschillende overtredingen (verkeerd voorlichten consumenten, handelen in strijd met de vereisten van professionele toewijding) terug te leiden zijn op één handeling: het installeren van de sjoemelsoftware. Alleen die handeling kan beboet worden, met het maximale bedrag dat de ACM op zo’n handeling kan zetten: €450.000 euro.

Overigens kan Volkswagen nog in beroep gaan tegen de boete. Consumenten die menen nadeel te hebben ondervonden kunnen een claim indienen bij Volkswagen en natuurlijk kunnen ze hun auto nog laten fixen. De ACM is overigens de club die er ook voor zorgde dat de kosten rijklaar maken verdwenen.