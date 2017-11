Rimac wil de nieuwe Tesla Roadster slopen

Dat is het plan.

Het Kroatische Rimac verbaasde vriend en vijand met de Concept_One. Zelfs Richard Hammond werd op nadelige wijze overdonderd door de enorme power van de elektrische supercar. De Concept_One levert 1.089 pk en 1.600 Nm koppel. 0-100 km/u kan in 2,6 seconden en de top ligt op 355 km/u. De actieradius bedraagt 321 km.

Dat is de Concept_One. Het productiemodel werd in 2016 aangekondigd. In de tussentijd hebben ze bij Rimac niet stilgezeten. Het bedrijf is onder andere leverancier geworden van diverse EV-onderdelen, maar Auto Guide weet te melden dat het merk ook druk bezig is met de Concept_Two. Een nieuwe supercar die de tweede generatie Tesla Roadster te kakken moet gaan zetten.

Nu zijn de specificaties van de Roadster verbluffend te noemen en moeten de Kroaten van goede huize komen om de elektrische Amerikaan te verslaan. De Concept_Two komt op een doorontwikkelde variant van het Rimac-platform te staan. Keiharde cijfers zijn uiteraard nog niet bekend, maar de supercar moet zijn voorganger hard gaan overtreffen om in de buurt te komen van de nieuwe Roadster. Daarnaast gaat de Concept_Two luxer en comfortabeler worden in vergelijking met de Concept_One.

Rimac is geen gebakken lucht. In de Verenigde Staten gaan ze volgend jaar flink uitbrengen. Manhattan Motorcars in New York is momenteel de enige retailer in het land. In 2018 komen daar nog eens vijf retailers bij. In maart 2018 krijgen we meer te horen over de nieuwe projecten van Rimac. Wellicht een concept in Genève?