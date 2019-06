Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic: rijtest en video

De volledige naam van de auto ga ik één keer helemaal uittypen: Land Rover Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic. Vanaf nu heet hij de Velar SVA, je weet wel die met de V8. Een sexy koets met de heerlijke JLR V8, wat wil je nog meer.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Hoe meer ik de Velar zie, hoe fraaier ik de koets begin te vinden. Helaas kreeg de Velar SVA vier uitlaten maatje stortkoker mee, die dan ook nog eens “scheef” in de bumper lijken te zitten. Dat is dan ook nog zo ongeveer het enige slechte nieuws wat ik kan verzinnen over de Velar SVA. Verder is de nieuwste telg in de Range Rover familie het snoepje van de week.

De rest van de koets kreeg ook de dikke Range Rover treatment, die gedeeltelijk noodzakelijk is om de potente krachtbron van genoeg frisse lucht te voorzien. De voorbumper heeft veel grotere luchtinlaten voor V8 en een sleuf aan weerszijden om de remmen van genoeg koeling te voorzien. De remmen werden uiteraard ook een maatje groter: de tweedelige exemplaren zijn voor 395mm groot en achter 396mm. De remklauwen zijn standaard in rood uitgevoerd, maar als je dat te opvallend vind kunnen ze ook optioneel in het hoogglans zwart worden uitgevoerd. Wil je juist wat meer opvallen, kies dan voor de speciale SVO kleur Satin Byron Blue of voor een lekkere rode lak. Onbeperkt keuze in kleuren is er niet, totaal zijn er slechts zes kleuren en het dak is altijd in Narvik Black uitgevoerd.

In de details is de Velar SVA erg cool: een fijn detail zijn de Range Rover letters die een 3D geribbelde afwerking hebben met een chromen omlijsting.

Het stuurgedrag

Strikt genomen mag je van een SUV niet verwachten dat deze zo snaarstrak stuurt. Er moet nogal wat gewicht worden meegesjouwd en door de grotere koets ligt het zwaartepunt ook nog eens hoger. De Velar SVA is een zustermodel van de F-PACE SVR, maar die laatste is wel degene in de familie die de echt sportieve eer mag hoog houden. Het is niet onbelangrijk om dat te onthouden. De keuzes die zijn gemaakt zijn voor de Velar SVA net even anders dan voor de F-PACE SVR.

Toch heeft de logeerpartij bij Special Vehicle Operations de Velar veel goed gedaan, het stuur- en weggedrag is veel strakker geworden. De Velar SVA voelt nog steeds wel als een SUV, niet als een hothatch zoals de Macan dat bijvoorbeeld wel kan doen. Oorzaak is de initiële beweging tijdens insturen, echt enorm overhellen zoals vroeger is het (natuurlijk) niet, maar dat gevoel zit er nog wel een beetje in. Positief daarvan is dat het onderstel nog veel comfort, dat is de keuze die lijkt te zijn gemaakt voor de Velar SVA.

Ook een pluspunt is dat de vierwielaandrijving maximaal 100% van de kracht naar achteren kan sturen. De Velar SVA gaat wat dat betreft niet terminaal ondersturend de greppel in, gooi het gas erop en de Velar SVA reageert als een echte achterwielaandrijver. Het is wellicht wat overdreven om te verwachten dat er vette powerslides kunnen worden gemaakt, maar aan de andere kant heeft de Velar SVA wel een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras. Serieuze hardware dus en dat in combinatie met het comfort wat de Velar ook biedt.

Die V8 waar we van houden

In iedere snelle Jaguar of Land Rover vinden we hem terug, maar het is niet iets om over te klagen. De V8 met supercharger is simpelweg een snoepje. Voor de Velar SVA haalt de vijf liter grote V8 550 pk en 680 Nm aan koppel. Dat is uiteraard meer dan voldoende om een Velar een beetje snel te maken. Aangezien ze in de UK nog niet mee doen aan de politiek correcte begrenzers, haalt de Velar SVA een topsnelheid van 274 km/u. Sprint naar de 100 gaat in een erg indrukwekkende 4,5 seconde.

Gelukkig zijn er ook verbeterde remmen gemonteerd, die dankzij de andere voorbumper ook nog goede gekoeld worden. De V8 mag ook lekker vrij ademen (en geluid maken!) dankzij een nieuwe uitlaat die 7,1 kg lichter is. In standje Dynamic of met een druk op de knop gaat er een klep open in het uitlaattraject, voor nog een beetje extra geluid.

Hij kan dus ook offroad

Einde dienstmededeling. Of is dat te flauw? Punt met dit soort auto’s is altijd geweest dat ze in theorie kunnen offroaden, maar dat niemand dat in de praktijk doet. Ze zullen een keer sneeuw zien, wellicht een keer een grasveld op de camping, tijdens het paardrijden of op het poloveld.

Gezien het enorm chique interieur lijkt het me ook echt raar om een Velar diep de modder in te sturen, liever genieten van al het fraais wat er aan boord is. Voor de SVA is er de keuze uit geperforeerd en dubbel doorgestikt Windsor leder in vier kleurcombinaties. Het is echt schitterend uitgevoerd, net als de rest van het interieur. Waar de Velar ook echt punten scoort is het gebruik van schermen. Van een scherm in plaats van klassieke tellers kijken we niet meer op, maar het Touch Pro Duo systeem is nog redelijk uniek. Het biedt twee 10-inch high-definition touchscreens, waarvan één met holle fysieke draaiknoppen erop. Het ziet er gewoon zo mooi uit en hoe het functioneert is ook prachtig: kies een andere functie en ook de inhoud van het scherm binnen de knop verandert. Voor de knoppenfetisjist zijn er nog wel meer gave details, zoals de hidden-until-lit bedieningselementen van de knoppen op het stuur. Dit is hoe moderne touchscreen functionaliteit kan worden gecombineerd met fysieke knoppen.

Prijs, concurrentie en conclusie

Special Vehicle Operations besteedde 63.900 uur aan ontwikkeling van de Velar SVA. Dat 35 manjaren, zo’n beetje een hele carrière van één persoon dus. Het geeft maar weer eens aan hoe technologisch geavanceerd de moderne auto is, want dit zijn alleen de uren om van een bestaande Velar en met een bestaande motor een Velar SVA te maken.

Wat dat betreft valt de prijs van 171.760 euro wel weer mee, vooral omdat er daar een hele bak aan Nederlandse belasting in zit. Veel goedkoper is de concurrentie in ieder geval ook niet. Porsche heeft een veel minder krachtige Macan of de wat grotere Cayenne, maar ook de 510 pk sterke X3M en de GLC 63 AMG kunnen op de shortlist. In eigen huis is de F-Pace SVR met dezelfde ingrediënten gebouwd, maar is sportiever. Van het rijtje zal is de Velar de chicste en wellicht ook de mooiste. Land Rover gaat de Velar SVA maar één jaar bouwen in een beperkte oplage, dus als je hebberig bent geworden (en dat zou je moeten zijn): snel schakelen dus. Filmpje!