Achterwielaangedreven Model 3 Long Range niet meer leverbaar

Het doekt valt voor de krachtigste achterwielaandrijver.

Wie momenteel een blik werpt op de configurator van de Tesla Model 3, zal zien dat het merk niet bijzonder veel aandrijvingsvormen aanbiedt. Het zijn er drie om precies te zijn: Standard Range Plus, Long Range en Performance. Althans, dat is wat de website wil doen geloven. In een Tesla Store kon men de Long Range-versie tot voor kort bijvoorbeeld ook bestellen als achterwielaandrijver. Vandaag blijkt dat de Amerikaanse autofabrikant deze variant van de Model 3 stilletjes uit het gamma heeft gehaald.

Autoblog is op de hoogte gekomen van dit nieuws dankzij een buiten de boot gevallen lezer, die we Laurent zullen noemen. Laurent besloot recentelijk de knoop door te hakken en een Tesla Model 3 Long Range RWD aan te schaffen. Toen hij telefonisch met een dealer had gesproken dacht hij dat alles in orde was, maar later kreeg hij van de verkoper een mailtje dat hij allerminst kon waarderen.

Laurent kreeg van de verkoper te horen dat Tesla deze ‘geheime’ versie van de Model 3 sinds vorige week niet meer produceert. Zodoende zal Laurent de versie die hij op het oog had uit zijn hoofd moeten zetten. Wel kan hij de Standard Range Plus, die standaard geleverd wordt met achterwielaandrijving, of de standaard Long Range op de kop kunnen tikken, maar dit is voor Laurent verre van het ideale scenario.

De reden dat Laurent, net als een groot aantal andere Tesla-kopers uit Nederland, van plan was voor deze specifieke Long Range RWD te kiezen is simpel: hij is ongeveer 4.000 euro goedkoper dan het origineel en heeft daarbij een rijbereik van 600 kilometer. Dit is 40 kilometer meer dan de Long Range met All Wheel Drive. De Standard Range Plus, die minder dan 50.000 euro kost, heeft een reikwijdte van ‘slechts’ 415 kilometer.

Hoewel Tesla geen officiële verklaring geeft voor het verdwijnen van deze uitvoering, is het mogelijk dat de autofabrikant zich voortaan liever richt op de standaard uitvoeringen van zijn modellen. Daarbij zal het een groot deel van zijn middelen willen gebruiken om zoveel mogelijk exemplaren van zijn instapmodel te fabriceren.