Range Rover wil de Bentayga slopen

De Britten hebben het voorzien op de absolute top in het segment.

Als je een niet-autokenner vertelt wat een Range Rover kost, krijg je meer dan eens (zeer) verbaasde reacties. Je ziet die dingen immers regelmatig rijden, maar een beetje RR doet al gauw een een tonnetje of twee. Toch kan het ook in het segment der luxe SUV’s altijd beter en daar komt de Bentley Bentayga om de hoek kijken.

Die SUV gaat met wat opties dik over de drie euroton, heeft meer oomph, meer luxe en vooral: nóg meer status. Waarschijnlijk is het Land Rover vooral aan dat laatste te doen, want het merk heeft aangegeven dat er mogelijk een model komt dat boven de huidige RR-varianten wordt geplaatst. Uiteraard zal deze super-SUV het de Bentayga moeilijk moeten maken.

Volgens Gerry McGovern, Land Rover’s Design Director & Chief Creative Office, is het helemaal geen gek idee om een Range Rover te bouwen die zich in het vaarwater van de Bentayga bevindt. Zo’n grote stap omhoog is het immers niet en Land Rover heeft natuurlijk een geweldige offroad-reputatie én historie die Bentley ontbeert.

De duurste Range Rover die je recentelijk kon kopen was trouwens ook al fors duurder dan drie ton. We hebben het over de Holland & Holland-editie die je ook op de headerfoto ziet. En nee, Kim had met deze dikke RR niks te maken. (via: ANE)