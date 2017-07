BMW viert Nederlands succes met een speciale X1

Oranje boven!

De succesvolle samenwerking tussen BMW en VDL Nedcar wordt gevierd met een speciale editie van de BMW X1, die sinds kort in Nederland geproduceerd wordt. De X1 is namelijk zo populair dat de Duitsers extra productiecapaciteit nodig hadden. Die werd gevonden in het Limburgse Born, waar de fabriek van “ons Wim” van der Leegte al MINI’s in elkaar schroefde. Overigens staat de X1 in de top drie met de populairste BMW’s van Nederland.

Zoals gezegd is de X1 (rijtest) in dit artikel een bijzondere editie en hij luistert naar de naam Orange Edition. Het pakketje is alleen leverbaar op de X1 xDrive20i Model xLine en deze editie krijgt een paar bijzondere 18 inchers met Y-spaak. Het exterieur is verder opgeleukt met wat zilverkleurige en aluminium details en de stoelen werden voor de gelegenheid bekleed met geperforeerd Dakota Schwarz leder.

Het stuurwiel werd eveneens bekleed met binnenstebuiten gekeerd rund en de interieurlijsten werden afgewerkt in Schwarz hoogglans en Perlglanz Chrom. De Orange Edition voegt daar (zonder meerprijs!) nog eens de lakkleur Sunset Orange, een High Executive pakket (Navi Plus, HUD, elektrische achterklep, dual zone airco, LED-verlichting) aan toe en dat zonder meerprijs. Bespaart je toch bijna 6.000 euro.

De Orange Edition kost 51.300 euro en is per direct leverbaar.