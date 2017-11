Rapide S met een kleurtje is een lekkere occasion

Very nice.

Een blik op Autojunk leert dat de meeste Rapides op Nederlands kenteken een donkere kleur hebben. Lichtgrijs, donkergrijs, zwart. Er zijn ook uitzonderingen. Een blauwe, groene of deze rode die momenteel te koop wordt aangeboden.

Het betreft de gepeperde Rapide S met die enorme grille. De Aston Martin komt uit 2013 en heeft 28.800 kilometer op de teller staan. Peanuts natuurlijk voor z’n 6.0 V12 (zonder turbo’s!). De uit 2013 afkomstige Rapide S is gespoten in de kleur Volcano Red. Een tint die de zakelijke Rapide heel goed kan hebben. De rode kleur is terug te vinden op de stiksels in het interieur. De Rapide S komt met 557 pk en 620 Nm koppel. 0-100 km/u duurt 4,9 tellen en de topsnelheid ligt op 306 km/u.

De auto oppikken doe je in Heeze. De vierdeurs Aston Martin mag mee voor een bedrag van 154.950 euro. Check de advertentie op Autotrack. Wel even een kenteken monteren op de grille, want dat gapende gat zit vol met bladeren in deze tijd van het jaar.