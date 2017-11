Legt Porsche de 4.0 uit de 911 GT3 in de 718 Spyder?

Werkt men in Stuttgart aan de lekkerste Porsche ooit?.

De Porsche Boxster is een feestje maar met de komst van de laatste generatie is er bij Porsche een switch gemaakt naar viercilinders. Prettige viercilinders, maar het zijn viercilinders. En dus kreeg Porsche wat kritiek te verduren, want met name stationair klinken die dingen als getunede Subaru Impreza’s. Of als ze koud zijn gewoon als een diesel of landbouwvoertuig. Gelukkig heeft het door slimme technische ingrepen weinig negatieve invloed gehad op het rijgedrag. Bovendien klinkt de 718 Boxster (rijtest) wel degelijk leuk als je er mee aan het rijden bent.

In de vorige generaties Boxster lagen zescilinders, maar ook daar werden speciale dingen gedaan als het om de motorisering van de ultieme Boxster ging. In de laatste versie van de Spyder (rijtest) hengelde men een 3.8 uit de 911 Carrera achter de voorstoelen, het instapblok van de 911 maar in de kleinere, wendbare Boxster Spyder goed voor hele fijne prestaties. Tot op de dag van vandaag blijf ik roepen dat die auto leuker is dan de Cayman GT4 (rijtest), mede door de sensatie van het open dak en de iets subtielere voortrein die je iets meer nuance geeft tijdens het rijden.

Maar wat te doen bij de Porsche 718 Spyder? Er zijn geen dikkere motoren beschikbaar bij Porsche met vier cilinders. En upgraden naar een zescilinder uit een 991.2 Carrera betekent dat er ook turbo’s en bijbehorende spullen moeten mee verhuizen naar de kleinere Boxster. Is dat überhaupt in te passen, al die spullen onder de kleine motorkap van de Spyder? Het antwoord op dit vraagstuk zou nog wel eens lekkerder kunnen zijn dan we hadden kunnen hopen: volgens Autocar gaat Porsche de 4.0 uit de Porsche 911 GT3 (rijtest) in de Spyder schoenlepelen. Die hoogtoerige, atmosferische zescilinder boxermotor lusten we wel, zeker met die fijne handbak (doe dat ook Porsche!).

Uiteraard hoeven we geen 500 pk te verwachten in dit blok, want dan zou alles met een 911-badge volledig op een hoopje gereden worden door de junior van de stal. Aangezien de 718 Boxster en Cayman GTS nu 365 pk’s uit hun viercilinders weten te trekken, staan ze redelijk on par met de vorige generatie Spyder. Die had namelijk 375 pk, wat 10 pk minder was dan de Cayman GT4. We gokken dus op een slordige 425 pk voor de Boxster Spyder. En waarschijnlijk iets vergelijkbaars voor de nieuwe 718 Cayman GT4.