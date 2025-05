Koop de zeldzaamste Focus van NL, niet eens vanwege de kleur

Er zullen niet belachelijk veel mensen voor bruin hebben gekozen voor een Ford Focus, maar dat is niet de hoofdreden dat dit exemplaar op Marktplaats uiterst zeldzaam is.

Ford kondigde onlangs aan te stoppen met de Focus, na meer dan 25 jaar trouwe dienst. In die tijd wist het merk een slordige 15 miljoen exemplaren te verkopen van hun Golf-rivaal. En al is de ene Focus de andere niet, elke editie van de Focus is populair gebleken voor wat het is. Helemaal als je auto’s als de RS500 of Heritage Edition niet meerekent, waar Ford zelf het aantal beperkt hield. Toch kan je gewoon in Nederland, en helemaal niet voor de hoofdprijs, de zeldzaamste Focus ooit kopen. Niet omdat Ford er weinig van wilde verkopen, maar omdat de wereld er nog niet helemaal klaar voor was.

Ford Focus Electric

De oplettende kijker weet het dan al: het gaat om de Ford Focus Electric. Het merk was qua serieuze EV’s van de recente tijd er niet belachelijk vroeg bij (de Mach-E was de eerste als we ons niet vergissen), maar was in 2013 al bezig met een elektrische auto. Voornamelijk om in de VS de emissiewetten te halen, maar toen ze toch bezig waren werd de auto ook naar Europa gehaald. De auto bevestigde alle nadelen die EV’s toen hadden: korte range (NEDC zegt 162 kilometer maar dat was optimistisch), lang laden, hoge aanschafprijs. Vandaar dat slechts 25 elektrische Focussen het tot de RDW schopten voor een kenteken.

Bruin!

Als je oplet, kom je dus nog wel eens een Ford Focus Electric tegen in de verkoop. Die herken je overigens aan een unieke voorbumper met een dichte grille en geen roosters waar normaliter de mistlampen zitten. Maar het exemplaar van vandaag vind je geen tweede van. Echt waar. In Nederland dan. Dit is namelijk de enige Ford Focus Electric in Nederland in het bruine kleurtje Burnished Glow. Deze B-Max-kleur verscheen ook op onder meer de Fiesta en Focus, dus een benzine-Focus in deze kleur zal je nog wel eens tegenkomen. Maar een Electric? Vast niet. Helemaal niet als je meer dan 146 kilometer van de grens woont, want de kans dat je dan met je Focus Electric in het buitenland geraakt is nihil.

Uitvoering

Sowieso was elke Focus Electric nogal subtiel aangekleed (of vaak helemaal niet), want als ’te duur’ al een dealbreaker is zijn opties helemaal des duivels. De Focus van vandaag komt echter gewoon uit Nederland en is naast het kleurtje ook nog eens de Titanium-uitvoering. Met de grote ST-achtige velgen gewoon een keurige auto om te zien, en niemand zal vermoeden dat ‘ie elektrisch is. Van achter dan.

Kopen

De Ford Focus Electric als occasion is momenteel een beetje dubbelzinnig. Kijk, we snappen best dat je nieuw geen 40.000 euro uitgeeft aan een auto die de hele dag aan de lader moet om nog geen 140 kilometer te rijden. Helemaal als de versie op benzine begint op de helft. Voor de prijs van deze chique uitgevoerde Focus Electric snappen we het al beter. Hij is ‘maar’ 104.347 kilometer ervaren en kost 6.750 euro. Als jij een zero-emissie-huishouden wil hebben, een perfecte tweede auto voor naast je moderne EV die je kan snelladen om mee te forenzen. Of denken we nu te optimistisch? Dan laten we het bij ‘een zeldzame Focus’. Tegen wil en dank. Koop hem op Marktplaats.