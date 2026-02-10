Waarom mensen verliefd worden op de 997 Carrera S #MijnAuto

In deze Mijn Auto-video kruipt Wouter achter het stuur van een Porsche 911 (997) Carrera S, maar niet zijn eigen.

Deze is van Adriaan, die na jaren BMW-rijden besloot dat het tijd was voor iets wat hij écht leuk vond. En ja: dat werd een 911. Klassiek verhaal.

Adriaan komt van een BMW F11 535, een fijne alleskunner, maar uiteindelijk stond hij daar vooral alleen in. Het gezin ging toch altijd in de S-Max en de BMW werd steeds meer “te veel auto voor wat hij deed”. Dus: waarom niet iets kopen dat elke rit bijzonder maakt? Via vrienden, motorritten in Duitsland en een schoonvader met een 991 kwam hij vanzelf bij de 911 uit. De keuze viel uiteindelijk op een 997.1 Carrera S.

