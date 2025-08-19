Hete Focus Wagon ST op Marktplaats is goedkoper dan nieuwe EV!

Met een fijne verrassing aan de voorkant.

Als je vaker op deze webblog komt, neem ik het je niet kwalijk dat je je murw geslagen voelt door de anti-SUV, pro-hatchback/sedan/coupé/stationwagon-campagne. Bekijk het echter positief: de RS6 Avant en M5 Touring liggen weer goed in de markt! Voor wie ook wil meedelen in de feestvreugde maar wat minder te besteden heeft, is deze Ford Focus Wagon ST op Marktplaats een mooi middel.

De vlugge Ford-station heeft niet het grootste Ecoboost-blok dat het model kreeg meegeleverd. In plaats van de 2,3-liter ligt hier de 2,0-liter vierpitter in. Gelukkig is het standaard 250 pk sterke motorblok gechipt. Wat het nieuwe vermogen is, is onbekend.

Surprise, surprise!

Bekijken we de Focus Wagon ST van de voorkant dan valt iets bijzonders op. Het veilige neusje is ingeruild voor de voorbumper van een RS. Vind ervan wat je wilt: ik vind het hem behoorlijk fraai staan. Ook de zwarte velgen met blauwe remklauwen passen goed bij de Nardo Grey-achtige lak.

Aan de binnenkant komen we erachter dat we te maken hebben met een handgeschakelde Focus waarvan het interieur er ook na 113.201 kilometer in negen jaar nog goed uitziet. Het kleine middenschermpje zou ik (laten) vervangen voor een wat groter display met Apple Carplay en Android Auto.

Ook nog eens relatief betaalbaar!

De dealer uit Someren waar de Focus te koop staat, vraagt € 17.950,- op Marktplaats voor de Ford. Nieuw kostte de station ooit € 42.293. Heb je nog een argument nodig tegenover je partner? Deze gezinsauto is goedkoper dan welke nieuwe EV dan ook. De goedkoopste elektrische auto – de Dacia Spring – gaat voor tenminste € 18.900. Koop dan voordat ik mijn geliefde ervan overtuig dat we een Focus Wagon ST in onze levens nodig hebben. Of voordat @Loek er zijn Passat op inruilt.