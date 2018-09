Rapper Boef opent klopjacht op deze auto-inbreker

Het is NIET Antonio Giovinazzi.

Rapper Boef, vorige week nog in het nieuws vanwege zijn nieuwe én oude waggie, houdt het niet undercover. De artiest doet weer van zich spreken en de aanleiding heeft wederom wat met auto’s te maken. Helaas is het dit keer een wat negatiever verhaal. Boef is het namelijk helemaal zat dat één en dezelfde auto-inbreker hem al een aantal keer getroffen heeft. Zodoende opent hij nu een klopjacht op het schavuitje.

Op Instagram doet Boef zijn aangrijpende verhaal. De eerste keer dat de echte boef een ongewenst bezoek bracht aan het interieur van zijn auto maakte hij een vest van Givenchy buit. Dat smaakte naar meer, dus kwam de steelmeneer in het vervolg nog twee keer terug naar de plaats van de misdaad in de hoop meer goodies te vergaren. Daarbij viste hij echter achter het net, want Boef had inmiddels geleerd geen waardevolle spullen in zijn auto achter te laten. Alleen een Award van Youtube werd nog ontvreemd, maar die is volgens Boef zelf ‘niks waard’. Waarvan akte.

Naar eigen zeggen heeft Boef tot op heden geen aangifte gedaan omdat hij wel sympathiseert met het lid van het dievengilde. Hij weet naar eigen zeggen wat het is om ‘niks te hebben’. Waarom nu dan toch deze hartekreet op internet plaatsen? Wel, Boef is het wel een beetje zat dat hij elke keer een kapotte ruit van zijn auto moet laten vervangen. Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen.

Je kan je echter afvragen of het ook handig is een foto van de vermeende dader op internet te plaatsen (hoe Boef hieraan komt blijft, net als hoe hij zeker weet dat dit de persoon is die hij zoekt, in het ongewisse). Daarnaast kan je je ook afvragen of het een goed idee is om een beloning uit te loven aan degene die bereid is alle gegevens (‘tot aan zijn schoenmaat’) van de stelert aan Boef door te snitchen. Maar goed, Boef claimt goede bedoelingen te hebben: hij wil graag even babbelen met de ouders van het ontspoorde jong dat regelmatig autoruitjes intikt. We vermoeden dat dit verhaal nog wel een staartje krijgt. Boefs hele relaas lees je hieronder.