On-ge-loofeloos, Porsche gaat deze nieuwe 935 bouwen!

Onze @casperh verdrinkt momenteel in een tsunami van kwijl.

Man man man. Man man man man. Wat is het soms fijn om donderdagavond aan het werk te zijn. Porsche kwam namelijk zojuist, toch wel als een donderslag bij heldere hemel, opeens op de proppen met deze nieuwe Porsche 935. Het is volgens Porsche, dat dit jaar haar 70ste verjaardag viert, hun cadeautje aan de rest van de wereld. Dat is eens wat anders dan een nieuwe stropdas. Helaas krijgen uiteindelijk slechts 77 mensen ook daadwerkelijk de kans de nieuwe 935 in hun armen te sluiten. En we kunnen er niet echt van spreken dat dit dan een ‘gift’ is, want ze moeten voor dit genoegen flink in de buidel tasten. Maar daarover later meer.

Eerst namelijk maar eens de positieve dingen belichten. En die zijn er veel. De echte diehard fans weten bij het horen van de naam het cijfer 935 namelijk al hoe laat het is: de auto die luistert naar deze cijfercombo is immers een legende. Misschien net niet van dezelfde status als de 917, maar het komt in de buurt. Porsche-puristen weten dat de eerste 911 turbo (op basis van het ‘G’ model) intern werd aangeduid als de 930. Op basis van dit straatmodel, maakte Porsche ook hele serieuze racers, te weten de 934 en 935.

De ultieme en bekendste versie van de 935 is de 935/78, beter bekend als Moby Dick. De vernoeming naar deze vermaarde witte walvis dankt de auto vooral aan diens whale tail, die indrukwekkender was dan die van Britney Spears anno 2002-ish. Andere optische kenmerken zijn de lange, vlakke neus en de dichte wielen.

Het enige wat zo mogelijk nog indrukwekkender was dan de looks, waren de prestatiecijfers van de 935/78. Het ding leverde, als het turbogat ter grote van de Marianentrog overwonnen was, maximaal 850 pk bij 1,7 bar turbodruk. Op Silverstone was de auto slechts vier seconde langzamer dan een destijds moderne F1-auto met James Hunt achter het stuur. Knappe moderne racewagen die vandaag de dag datzelfde kunstje flikt.

Het werd zodoende eigenlijk tijd voor een hommage. DP Motorsport was Porsche al voor, bij hen kon je al terecht voor een ‘moderne’ 935. Maar ja, dat is toch anders dan wanneer Porsche het zelf doet. Het risico van dat laatste is alleen: ze zouden er ook een laf speciaaltje van kunnen maken met een Martini-livery en oranje velgen…

Gelukkig kunnen we concluderen dat ze dat laatste absoluut niet gedaan hebben. Ten eerste is de basis al goed: de auto baseert niet op de 911 turbo, maar op de 911 GT2 RS. Daar houdt de goednieuwsshow niet op: de hele carrosserie is aangepast en bestaat, net als bij de originele 935, grotendeels uit CFRP. De auto is met een lengte van 4,87 meter en breedte van 2,03 meter ook een stukje forser uitgevallen dan de 911 GT2 RS.

Verder is de nieuwe 935 voorzien van allerlei extra’s waar (Porsche-)liefhebbers kippenvel van krijgen. De lampen op de achtervleugel komen van de 919, de spiegels van de meest recente 911 RSR en de uitlaten moeten doen denken aan de blèrpijpen op de 908 uit 1968. In het interieur vind je een houten pookknop. Daarnaast kijkt de bestuurder naar een koolstofvezel stuurwiel plus een kleurenscherm als ‘klokkenwinkel’ die ook de coureurs van de nieuwste 911 GT3 R voor hun neuzen vinden. De aandrijflijn is in principe rechtstreeks overgenomen uit de GT2 RS. Dat wil zeggen 700 pk en flipperen met de PDK-bak. Maar ach, op zich was @wouter best redelijk te spreken over deze hardware (rijtest). Klein dompertje is wel het gewicht, dat met 1.380 Kg niet per se enorm laag uitvalt.

Maar goed, kniesoor die daar een punt van maakt: je wil ‘m hebben, dat staat vast. Zijn er dan nog dingen die je moet weten? Nou ja, misschien wel. Ten eerste bedraagt de prijs exact 701.948 Euro exclusief belastingen. Ten tweede komt daar géén CO2-tax bij. Niet omdat de auto geen uitstoot heeft, maar omdat hij geen stratentoelating krijgt. Dat zou de techneuten teveel ingeperkt hebben bij de ontwikkeling. De 77 units zullen zodoende waarschijnlijk maar sporadisch worden uitgelaten. Maar toch is het fijn om te weten dat er ergens op de wereld spoedig 77 van dit soort walvissen rondwaren. Filmpje!