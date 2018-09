Oranje boven! Nederlander wordt de baas over alle BMW’s

We zijn er weer bij...

Jaja, Hollands glorie in de autowereld, we houden ervan. Met enige regelmaat schotelen we je berichten en soms ook interviews voor die betrekking hebben op landgenoten die het ‘gemaakt hebben’ in de autobranche. Het is immers altijd goed voor onze jonge lezers (of carrière switchers, het is immers nooit te laat) om goede voorbeelden te hebben. Nederland is namelijk waarschijnlijk niet het eerste land waar je aan denkt als het gaat om dingen waarvan de benzine in de aderen sneller gaat stromen. Doch met een beetje goede wil kan je je echt wel tussen die Duitsers, Amerikanen, Japanners, Zuid-Koreanen en verdwaalde Italianen wringen, die de autowereld domineren totdat China alles overneemt. All your base…base…base…

Enfin, een -voor autoliefhebbers- bekende Nederlander die bij BMW werkt is natuurlijk Adrian van Hooydonk, die persoonlijk verantwoordelijk is voor het feit dat Chris Bangle voor altijd geassocieerd zal worden met de beruchte Bangle Butt (voor de enkeling die nog niet weet hoe dat zit, niet getreurd, klik HIER). Maar er is nog een Nederlander die lekker bezig is binnen BMW, te weten Frank van Meel.

Deze techneut stapte in 2015 over van aartsvijand Audi om de CEO te worden van BMW’s M divisie. In die functie babbelde (video) hij laatst nog even met onze Wout in het kader van de introductie van de geniale BMW M2 Competition (rijtest). Ook de eerste vierwielaangedreven M5 ooit ever realiteit laten worden, is een wapenfeitje dat goed staat op het C.V. van Frank. Autoblog top tip: bestel de normale M5 (rijtest) en laat de vlijmscherpe maar kneiterharde Competition (rijtest) over aan mensen die verknocht zijn aan sessies bij de fysiotherapeut(e).

Hoewel deze twee ‘emotionele’ producten het altijd goed doen bij ons ‘echte liefhebbers’, zijn de overlords in München waarschijnlijk vooral blij met de manier waarop van Meel erin geslaagd is de M Performance modellen in de markt te zetten. Van Meels oude broodheer Audi had al lang zo’n ‘light’ Sportlabel in de aanbieding, namelijk de S-modellen naast de RS-jes. BMW heeft dat nu dus ook. Naast de zware shag van de ‘echte M-modellen’, kan je ook kiezen voor een plethora aan filtersigaretten, zoals een M140i. Nu was deze ontwikkeling al wel ingezet voordat van Meel bij BMW kwam, maar de laatste jaren heeft M Performance pas echt smoel gekregen.

Linksom of rechtsom zijn ze dus blij met van Meel in München, waardoor hij nu weggepromoveerd wordt. Onze Landsmann wordt volgens Evo namelijk het hoofd van BMW Total Vehicle Development. Het zal wel een beetje bitterzoet zijn voor Frank, om de M-divisie te verlaten en zich nu ook bezig te moeten houden met auto’s als de 2-serie GT. Maar zoals Ronald Koeman zou zeggen: zo’n trein komt maar een keer voorbij. De opvolger van Frank bij M GmbH is overigens ook al bekend: dit wordt Markus Flasch, voorheen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe 8-serie.