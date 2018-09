Kopen! De RS6 die Boef niet verzekerd kon krijgen

Ik doe niet alles goed maar ik weet zeker jij doet meer fout.

Je weet toch sahbi. Een RS6 kopen, ‘m niet verzekerd krijgen en dan maar inruilen op een Rolls-Rizzy. Het klinkt gek, maar het is exact hoe Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, rolt. Althans zo gaat het verhaal. Onlangs berichtten we nog over de nieuwe aanwinst van rapper Boef, maar eigenlijk was deze Rolls-Royce Wraith (een ex van Eljero Elia) niet eens de eerste keus van de lyrical gangsta. De boksbeugel-fan opteerde aanvankelijk namelijk voor de volgende RS6, dit keer met een widebody van Prior Design en wat motortuning tot 730 pk. Maar helaasch, naar verluidt wilde niemand de auto verzekeren voor de muzikant. Audi RS-jes zijn namelijk nogal geliefd bij euhm…boeven.

Dealert VDM heeft zoals we inmiddels weten de oplossing gevonden door Boef te upsellen op de Wraith. Dat wil ook zeggen dat hij de RS6 in kwestie weer heeft achtergelaten bij de toko die opereert in de Oostelijke grensstreek van ons land. En ja, die auto, technisch gezien dus een ex van Boef, kan je binnenkort uiteraard gewoon bij ze kopen. De witte schicht met 22″ pornojetsers staat nog niet op de site van VDM, maar wel op de gramz. Hij mag weg voor 174.950 Euro. Blijft de vraag over of jij ‘m dan wel verzekerd krijgt. Misschien als je 60+ bent en op Texel woont?