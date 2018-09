Rapper Boef koopt een bekende Rolls-Royce Wraith

De Alkmaarse nummer 1-artiest is niet de eerste eigenaar van de Rolls-Royce.

De mensen die totaal niks volgen over de huidige online muziektrends zullen Sofiane Boussaadia, beter bekend als Boef, misschien alleen kennen van het fenomeen ‘treitervloggen’. Enkele jaren geleden was Boef inderdaad vaak negatief in het nieuws vanwege wangedrag. Living the name, uiteraard, maar de Nederlands/Franse rapper lijkt zichzelf bekeerd te hebben tot een wat nettere levensstijl. Eentje waar Boef zijn muziek hoog in de hitlijsten krijgt door een enorme (en jonge) fanbase.

Met deze gereformeerde levensstijl bouwt Boef weer een voorbeeldige reputatie op en bovendien verdient hij bakken met geld. Ben je rapper, vlogger of iets dergelijks, dan is er toch sprake van een beetje rijkdom tonen. Door een toffe auto te kopen, bijvoorbeeld. Leuk hoor Enzo, zo’n door de belasting compleet gesloopte Jeep van 240.000 euro, maar Boef zoekt het iets hogerop. Op zijn Instagram verscheen zojuist een foto waarop hij te zien is op de motorkap van zijn nieuwe aanwinst.

Een matgrijze Rolls-Royce Wraith. Het automerk werd voorheen vaak geassocieerd met de hoge regionen van de Britse bourgeoisie, waar de naam Rolls-Royce gelijk woorden opriep als ‘walnotenhout’ en ‘zweven’. Onder het BMW-regime is er sprake van hervorming. De echte Britse associaties werden bewaard voor de Phantom, voor de wat jeugdige koper is er de Wraith. Een wat frisser gelijnde coupé die het zakelijke van een Rolls-Royce inruilt voor coolness. Zeer cool voor de Rolls-Royce kopers die jonger zijn dan 40.

De auto staat (nog) niet op kenteken, maar een duik in de archieven geeft ons een vrij zeker beeld van de geschiedenis van de origineel Nederlandse Wraith. Het gaat om de KP-852-L, die meerdere keren gespot is op Autojunk én ooit van voetballer Eljero Elia geweest is (die rijdt overigens nu in een nogal verkrachte Bentayga). Volgens het kenteken was hij origineel grijs. Daar is vervolgens een half matte half glimmende zwarte wrap met dito wielen overheen gegaan.



Image-credit: @dubcars via Autojunk.

Zwart op zwart is saai. Een Rolls-Royce wordt af fabriek vaak uitgevoerd in een two-tone kleurstelling, dus ook de Wraith kan dat prima hebben. Dat realiseerde de (volgende) eigenaar van de KP-852-L ook en dus werd er voor een nieuw kleurtje geopteerd. Wit met zwart, dit keer. De kitscherige zwarte Mansory velgen bleven overigens wel.



Image-credit: @tienus op Autojunk.

De laatste gedaante van de auto is verzorgd door JD Customs. Charcoal noemen ze de matgrijze tint die de Rolls-Royce heeft gekregen in de gedaante waarin Boef hem heeft gekocht. Tevens werden er op hetzelfde kitscherige niveau als de velgen, smoked lampen toegevoegd. Het moet je ding zijn, zeggen ze dan.



Image-credit: @kp92 op Autojunk.

De puzzelstukjes vielen samen omdat er bij elke foto van de Wraith één gemeenschappelijke factor is: een signatuur van VDM Cars. Deze Nederlandse international verzorgt de autogerelateerde behoeftes van een hoop gefortuneerde personen, als we hun Instagram mogen geloven. Ook op bovenstaande foto van Boef is een kentekenhouder van de dealer te zien. Met deze info konden we ook in de archieven van VDM achterhalen dat de auto voor het laatst is verkocht voor een slordige 255.000 euro. Niet goedkoop, maar bijna twee ton minder dan de originele aanschafprijs van 427.570 euro. En zonder de donker getinte lampen zou je de auto welhaast statig kunnen noemen. We moeten maar eens zien wat voor visuele mods Boef aan deze auto gaat geven.