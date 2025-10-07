Reaguurders opgelet: BMW Nederland zoekt jou!

BMW lokt Reddit-gebruikers in de val. En met een goede reden.

Het nijpende personeelstekort houdt in zo’n beetje alle sectoren aan. Zo zoeken wij bij Autoblog naar een extra redacteur (solliciteer hier!). Het gebrek aan mankracht is nog erger bij garages. Begin 2025 stonden er zo’n 3.800 vacatures open voor de functie automonteur in Nederland.

En dat worden er alleen maar meer. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) verwacht tot 2028 ruim 18.100 baanopeningen voor automonteurs, mede doordat veel ervaren vakmensen met pensioen gaan en het wagenpark groeit.

BMW gaat undercover op Reddit

Daarom grijpen bedrijven alle mogelijke middelen aan om nieuw personeel te werven. BMW Nederland doet dat op een creatieve manier. De Nederlandse tak van het bedrijf heeft anoniem technische onderhoudsvraagstukken op Reddit gezet met de vraag of iemand een oplossing heeft.

”Degenen die daarin uitblonken, bleken over de juiste skills te beschikken om als monteur aan de slag te gaan bij één van de BMW-, MINI- of BMW Motorrad-dealers”, schrijft het merk. Reageer je dus weleens onder onze artikelen of op andere online omgevingen? Dan is BMW naar jou op zoek.

Maar ik heb helemaal geen diploma?

Voor wie altijd al gedroomd heeft om in de autowereld te werken maar er nooit aan toe is gekomen: dit is je kans! Ook als je nog nooit een ODIS-testkastje in je handen hebt gehad of ooit college auto-elektronica hebt gevolgd, ben je van harte welkom. BMW zegt te kijken naar wat potentiële monteurs kunnen in plaats van hen te beoordelen op een diploma of CV. De nadruk ligt op enthousiasme en probleemoplossend vermogen in plaats van een stel papiertjes.

BMW Nederland-baas Anne Brons schetst de omvang van het probleem: ”Monteurs zijn tegenwoordig net zo goed IT-specialisten die complexe software en elektronica begrijpen, maar ook experts die veilig kunnen werken aan de steeds verdergaande elektrificatie van voertuigen. De concurrentie vanuit andere branches is enorm en die partijen vissen allemaal in dezelfde vijver. Daarnaast sluit de traditionele sollicitatieprocedure steeds minder goed aan. Door ons op Reddit te begeven, ontmoeten we technisch talent op die plek waar ze zich thuis voelen en waar hun kennis en kunde zichtbaar wordt.”

Twijfel je toch over je kennis en kunde? BMW helpt je daarbij middels de BMW Training Academy. Hier worden monteurs opgeleid in de nieuwste autotechnieken; van elektrische aandrijving tot complexe software. Al trek om onder een nieuwe M3 te kruipen? Solliciteren kan hier.

Foto: Autoblog Garage BMW M140i xDrive – tijd voor mods!