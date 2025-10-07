Nederlandse overheid komt met nieuw trucje om EV-rijders slim te laten opladen

Kun je straks geld verdienen met je EV opladen?

De toekomst is hier. Volgens het Britse Ember Energy is er voor het eerst wereldwijd in meer zonne-, wind- en andere hernieuwbare energie opgewekt dan er gebruik is gemaakt van steenkool. We gaan dus de goede kant op, maar er blijven nadelen aan groen zijn. De files op het elektriciteitsnet bijvoorbeeld. Daar wil de Nederlandse overheid wat aan doen.

VVD’er Sophie Hermans schreef gisteren als huidig Minister van Klimaat en Groene Groei een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Het onderwerp: de aanpak voor de netcongestie. ”De situatie op het stroomnet is fundamenteel veranderd ten opzichte van het verleden en ook in het nieuwe energiesysteem zal netcapaciteit schaars blijven. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer”, schrijft ze en dus is het tijd voor nieuwe maatregelen.

Allereerst moet het net uitgebreid worden, maar dat duurt te lang. Intussen is de wachtrij met grootverbruikers al gegroeid naar zo’n 14.000 verzoeken. Daarom moet het voor de grote bedrijven mogelijk zijn om elektriciteit op te wekken uit gas. ”Fossiele opwek met gas is geen toekomstbestendige oplossing, maar is op dit moment nodig om aansluitingen te realiseren en de voortgaande elektrificatie op gang te houden”, verdedigt Hermans.

Het nieuwe idee van de overheid voor jou

Goed, waar al die grote bedrijven mee te maken krijgen, is waarschijnlijk voor jou niet zo interessant. Wat gaat er dan wel veranderen voor de doorsnee burger? Nou, best wel wat. Er komt namelijk een systeemverandering. Het nieuwe systeem houdt in dat je financieel beloond wordt als je buiten de piekuren stroom aftapt. Ook voor mensen met een vast energiecontract!

Iedere dag zijn er vier prijsniveaus. Op de drukke momenten gelden de hogere prijsniveaus, op andere momenten de lage. Daarmee moet het interessanter worden om niet direct na een dag werken de EV aan de lader te hangen of een wasje te draaien wanneer de rest van Nederland dat ook doet.

Het nieuwe systeem zou in 2028 moeten ingaan. De verschillende tarieven zijn nog niet bekend, maar de minister hoopt dit zo snel mogelijk in te voeren ”omdat een financiële beloning noodzakelijk is om het nieuwe systeem echt te laten werken”.

Voor de EV-rijder

Als bezitter van een elektrische auto kun je straks dus tactisch opladen op de momenten van de dag wanneer het lage tarief geldt. Daarnaast hoopt de overheid op meer inzet van slimme apparaten, zoals een slimme laadpaal. Bij zo’n oplader kun je aangeven wanneer de EV weer een volle accu moet hebben. De laadpaal kiest vervolgens zelf wanneer hij stroom tapt (op de momenten dat het rustig is op het net) en wanneer hij even inhoudt.

Dus, kun je straks geld verdienen met slim laden? Als je gelooft in girl math wel: je verdient niet zozeer geld, je bespaart wat centen door op rustige momenten op te laden. Misschien kun je dan wel zoveel geld besparen om er een extra EV’tje bij te kopen voor nog geen € 21.000.