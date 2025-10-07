Nederlandse overheid komt met nieuw trucje om EV-rijders slim te laten opladen

Kun je straks geld verdienen met je EV opladen?
De toekomst is hier. Volgens het Britse Ember Energy is er voor het eerst wereldwijd in meer zonne-, wind- en andere hernieuwbare energie opgewekt dan er gebruik is gemaakt van steenkool. We gaan dus de goede kant op, maar er blijven nadelen aan groen zijn. De files op het elektriciteitsnet bijvoorbeeld. Daar wil de Nederlandse overheid wat aan doen.
VVD’er Sophie Hermans schreef gisteren als huidig Minister van Klimaat en Groene Groei een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Het onderwerp: de aanpak voor de netcongestie. ”De situatie op het stroomnet is fundamenteel veranderd ten opzichte van het verleden en ook in het nieuwe energiesysteem zal netcapaciteit schaars blijven. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer”, schrijft ze en dus is het tijd voor nieuwe maatregelen.
Allereerst moet het net uitgebreid worden, maar dat duurt te lang. Intussen is de wachtrij met grootverbruikers al gegroeid naar zo’n 14.000 verzoeken. Daarom moet het voor de grote bedrijven mogelijk zijn om elektriciteit op te wekken uit gas. ”Fossiele opwek met gas is geen toekomstbestendige oplossing, maar is op dit moment nodig om aansluitingen te realiseren en de voortgaande elektrificatie op gang te houden”, verdedigt Hermans.
Het nieuwe idee van de overheid voor jou
Goed, waar al die grote bedrijven mee te maken krijgen, is waarschijnlijk voor jou niet zo interessant. Wat gaat er dan wel veranderen voor de doorsnee burger? Nou, best wel wat. Er komt namelijk een systeemverandering. Het nieuwe systeem houdt in dat je financieel beloond wordt als je buiten de piekuren stroom aftapt. Ook voor mensen met een vast energiecontract!
Iedere dag zijn er vier prijsniveaus. Op de drukke momenten gelden de hogere prijsniveaus, op andere momenten de lage. Daarmee moet het interessanter worden om niet direct na een dag werken de EV aan de lader te hangen of een wasje te draaien wanneer de rest van Nederland dat ook doet.
Het nieuwe systeem zou in 2028 moeten ingaan. De verschillende tarieven zijn nog niet bekend, maar de minister hoopt dit zo snel mogelijk in te voeren ”omdat een financiële beloning noodzakelijk is om het nieuwe systeem echt te laten werken”.
Voor de EV-rijder
Als bezitter van een elektrische auto kun je straks dus tactisch opladen op de momenten van de dag wanneer het lage tarief geldt. Daarnaast hoopt de overheid op meer inzet van slimme apparaten, zoals een slimme laadpaal. Bij zo’n oplader kun je aangeven wanneer de EV weer een volle accu moet hebben. De laadpaal kiest vervolgens zelf wanneer hij stroom tapt (op de momenten dat het rustig is op het net) en wanneer hij even inhoudt.
Dus, kun je straks geld verdienen met slim laden? Als je gelooft in girl math wel: je verdient niet zozeer geld, je bespaart wat centen door op rustige momenten op te laden. Misschien kun je dan wel zoveel geld besparen om er een extra EV’tje bij te kopen voor nog geen € 21.000.
Reacties
lekkaah zegt
Aha, dus ook de energieaanbieders worden eigenlijk de facto “genationaliseerd”.
Waarom zijn zorgverzekeraars en straks dus ook energieaanbieders nog in commerciele handen waarbij aandeelhouders winst blijven maken, terwijl de overheid het product en prijs gaat bepalen?
Dan kun je ze beter formeel compleet nationaliseren. Add it to the evergrowing list.
blogie zegt
Als iedereen verplicht een dynamisch contract moet afsluiten ben je er ook. Eerlijker, transparanter en zeker voor Ev rijders potentieel veel voordeliger.
arta zegt
Goed idee!
Het laden van een EV kan heel eenvoudig worden gestuurd en de balasting op het stroomnet is significant.
Dus weinig moeite veel effect; zeker doen.
mashell zegt
Typische VVD oplossing: maak het duurder voor de burger.
Terwijl het een technisch probleem is veroorzaakt door te trage netbeheerders. Pas de wet aan dat het vervangen van kabels door dikkere/meer kabels vergunningvrij kan. Laat de directeuren van de netbeheerders elke maandag ochtend aan het bureau van de minister van economische zaken uitleg geven over waarom het nog steeds niet is opgelost. En grijp in bij de netbeheerders als ze niet op schema liggen om de achterstand binnen drie jaar hebben weggewerkt. Dit probleem is gewoon op te lossen maar er moet wel wat druk achter en de netbeheerders mogen de aandacht die ze nu krijgen niet als positief ervaren (het heerlijke zich belangrijk voelen, kijk naar het OMT hoe zoiets mis kan gaan) dat zou het in stand houden van deze wan prestaties aanmoedigen.
ty5550 zegt
Opnieuw, er is meer dan alleen het aspect distributie he.. Als we allemaal thuiskomen en tegelijk alles aanzetten — kookplaat, oven, vaatwasser, en dan ook nog de elektrische auto aan de lader op 11 kW — krijg je een gigantische piek in het verbruik. De “groene elektriciteitsbronnen” kunnen die pieken helemaal niet trekken dus gaan de gas-, kolencentrales-, alles wat ze maar kunnen vinden, aan om die tijdelijke piek van een paar uur te dekken. En daarna zakt het verbruik weer totaal in. Om maximaal groene elektriciteit te verbruiken en om bijkomende groene investeringen rendabel te maken wil je een stabieler verbruiksscenario, en niet extreme pieken.