Nieuwe Volvo T8 Performance Edition is geen EV en ook geen SUV

Lekker, weer eens wat anders.
Je zou het door al het EX-, EC- en ES-geweld bijna vergeten, maar Volvo verkoopt ook nog gewoon nieuwe hybride en benzinemodellen. Vandaag de dag kun je in Nederland nog een nieuwe XC40 en V60 bestellen met enkel een benzinemotor. Bij de hybride is de keuze gelimiteerd tot de XC90, XC60 en V60.
Van die laatste stationwagon brengt Volvo een nieuwe uitvoering op de Nederlandse markt: de Volvo V60 T8 AWD Performance Edition. In die naam zit het merendeel van de auto verpakt. Het is de estate met de sterkste motor die zijn vermogen naar alle wielen stuurt.
Specificaties van de sterkste V60
De plug-in hybride aandrijflijn produceert 455 pk en maximaal 709 Nm aan koppel. Daarmee sprint je in 4,6 seconden naar de 100. Toe maar. Je gaat je toch afvragen welke topsnelheid er mogelijk is, maar die is zoals bij alle Volvo’s begrensd op 180 km/u. Ondanks 105 pk meer ten opzichte van de T6-motor is de T8 even zuinig volgens de gegevens. Je kunt er ook 92 kilometer volledig elektrisch mee rijden.
Het is dan wel een nieuwe uitvoering voor Nederland, maar je ziet meteen dat het geen Volvo van de nieuwe generatie is. Kijk maar naar de draaiknop op het middenconsole. Maar is dat vervelend? Nee, toch? Je herkent de V60 T8 AWD Performance Edition aan zijn zwarte logo’s rondom.
Standaard pakket en extraatjes
Je kunt de Performance-versie in twee smaakjes samenstellen: de Plus en de Ultra. In de Plus-versie zit er standaard een Harman Kardon premium audiosysteem, lederen bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, keyless drive en een boel veiligheidssystemen waaronder adaptive cruise control.
Daarnaast krijg je altijd ‘Polestar Engineered’-software waardoor de stationwagon beter reageert op je gasrespons en sneller op- en terugschakelt. Bij de Ultra-variant voegt Volvo een panoramadak, head-up display, led-koplampen en lederlook bekleed dashboard toe aan het standaardpakket.
De prijs van de Performance Editions
Volvo Nederland vraagt precies evenveel geld voor de instap-T8 als voor de duurste T6: € 58.995. Kun je je een Volvo van € 62.995 veroorloven? Dan kun je upgraden naar de Ultra-uitvoering. De Volvo V60 Performance Editions zijn vanaf nu te bestellen.
Concurrentie
Kijken we naar de overgebleven plug-in hybride stations, dan zien we dat de nieuwe Performance Editions een erg aantrekkelijk aanbod bieden. Hij heeft meer vermogen dan de duurdere instap-stations van de premium merken en verslaat de goedkopere modellen met gemak. Ga je veel elektrisch rijden en geef je niet zoveel om de 0-100-tijd, dan kun je wel beter een betaalbare PHEV kopen.
- BYD Seal 6 DM-i Touring Launch Edition (212 pk, 105 km range): € 43.490
- Peugeot 308 SW Plug-in Hybrid 195 (196 pk, 85 km range): € 43.750
- Cupra Leon Sportstourer VZ Extreme (272 pk, 122 km range): € 52.990
- Volvo V60 T8 AWD Plus Performance Edition (455 pk, 92 km range): € 58.995
- Mercedes C 300 e Estate Business Solution (313 pk, 112 km range): € 59.644
- BMW 330e Touring (292 pk, 95 km range): € 58.781,10
- Audi A5 Avant e-hybrid (299 pk, 107 km range): € 59.490
Reacties
Motomoto zegt
Goede aanbieding! Ook nog eens in een prachtige verpakking. Stijlvolle auto!
DAT zegt
Maar dan wel in vlageel.
ronaldotour zegt
Ik vraag me af hoe het in de praktijk is met zoveel vermogen te accelereren naar de top van 180? Dan heeft hij nog heel veel power over dus dat gaat dan heel abrupt denk ik.
mashell zegt
Dat abrupte kun je natuurlijk prima voorkomen met een modelletje in de software van het motormanagementsysteem.
raymster zegt
Mooi totaal pakket. Begrijp alleen niet dat hij dan altijd een lichte dakhemel heeft in plaats van zwart en wel zwarte logo’s. Of de configurator is nog niet up to date. De prijzen komen wel, maar er staat geen performance edition bij.
mashell zegt
Heeft de V60 nog steeds dat kleine scherm in het interieur?
Snelle zegt
Ben er juist blij mee dat er niet zo’n tesla scherm in zit. Heb je nog een beetje het authentieke auto rijders gevoel. Ieder zijn ding natuurlijk