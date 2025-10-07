Nieuwe Volvo T8 Performance Edition is geen EV en ook geen SUV

Lekker, weer eens wat anders.

Je zou het door al het EX-, EC- en ES-geweld bijna vergeten, maar Volvo verkoopt ook nog gewoon nieuwe hybride en benzinemodellen. Vandaag de dag kun je in Nederland nog een nieuwe XC40 en V60 bestellen met enkel een benzinemotor. Bij de hybride is de keuze gelimiteerd tot de XC90, XC60 en V60.

Van die laatste stationwagon brengt Volvo een nieuwe uitvoering op de Nederlandse markt: de Volvo V60 T8 AWD Performance Edition. In die naam zit het merendeel van de auto verpakt. Het is de estate met de sterkste motor die zijn vermogen naar alle wielen stuurt.

Specificaties van de sterkste V60

De plug-in hybride aandrijflijn produceert 455 pk en maximaal 709 Nm aan koppel. Daarmee sprint je in 4,6 seconden naar de 100. Toe maar. Je gaat je toch afvragen welke topsnelheid er mogelijk is, maar die is zoals bij alle Volvo’s begrensd op 180 km/u. Ondanks 105 pk meer ten opzichte van de T6-motor is de T8 even zuinig volgens de gegevens. Je kunt er ook 92 kilometer volledig elektrisch mee rijden.

Het is dan wel een nieuwe uitvoering voor Nederland, maar je ziet meteen dat het geen Volvo van de nieuwe generatie is. Kijk maar naar de draaiknop op het middenconsole. Maar is dat vervelend? Nee, toch? Je herkent de V60 T8 AWD Performance Edition aan zijn zwarte logo’s rondom.

Standaard pakket en extraatjes

Je kunt de Performance-versie in twee smaakjes samenstellen: de Plus en de Ultra. In de Plus-versie zit er standaard een Harman Kardon premium audiosysteem, lederen bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen, keyless drive en een boel veiligheidssystemen waaronder adaptive cruise control.

Daarnaast krijg je altijd ‘Polestar Engineered’-software waardoor de stationwagon beter reageert op je gasrespons en sneller op- en terugschakelt. Bij de Ultra-variant voegt Volvo een panoramadak, head-up display, led-koplampen en lederlook bekleed dashboard toe aan het standaardpakket.

De prijs van de Performance Editions

Volvo Nederland vraagt precies evenveel geld voor de instap-T8 als voor de duurste T6: € 58.995. Kun je je een Volvo van € 62.995 veroorloven? Dan kun je upgraden naar de Ultra-uitvoering. De Volvo V60 Performance Editions zijn vanaf nu te bestellen.

Concurrentie

Kijken we naar de overgebleven plug-in hybride stations, dan zien we dat de nieuwe Performance Editions een erg aantrekkelijk aanbod bieden. Hij heeft meer vermogen dan de duurdere instap-stations van de premium merken en verslaat de goedkopere modellen met gemak. Ga je veel elektrisch rijden en geef je niet zoveel om de 0-100-tijd, dan kun je wel beter een betaalbare PHEV kopen.