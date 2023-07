Rebellen blokkeren zelfrijdende auto’s met pylonen

Een ‘rebellengroep’ tegen de zelfrijdende auto’s heeft een manier gevonden om ze te dwarsbomen tijdens het testen.

Wij kunnen het ons als autofanaten niet voorstellen dat je het rijden van een auto uit handen geeft. Autorijden is immers hartstikke leuk. Er zijn echter mensen die vooral de passagiersstoel heilig vinden en het zelfs ideaal zouden vinden om niemand achter het stuur te hebben. Voor die mensen wordt er druk getest met de zelfrijdende auto.

Zelfrijdende auto

Het idee van een auto die zonder bestuurder kan rijden is zo oud als de auto zelf, maar pas recent zijn er grote stappen gemaakt. De meeste ‘zelfrijdende’ systemen van grote automerken zijn eigenlijk niet veel meer dan een combinatie van adaptieve cruise control (zelf gassen en remmen) en lane-keep assist (zelf tussen de lijntjes sturen), maar het stuur uit handen geven kan nog niet en mag nog niet, met hoe onvoorspelbaar het verkeer soms kan zijn.

Testen

In een poging om toch nog grotere stappen te kunnen maken met de zelfrijdende auto, hebben bepaalde Amerikaanse startups toestemming gekregen om te mogen testen in het openbaar. Cruise en Waymo maken momenteel met respectievelijk aangepaste Chevrolet Bolts en Jaguar I-Paces de straten van San Francisco onveilig, zonder bestuurder! We zeggen onveilig in dit geval niet spreekwoordelijk, want volgens een groep die zichzelf Safe Street Rebels noemt, wordt het verkeer in San Francisco er niet beter op met deze zelfrijdende auto’s.

Onveilig

Zo wordt duidelijk dat de auto’s vooral kunnen reageren op wat de sensoren zien, maar van de onvoorspelbare natuur van het verkeer snappen ze niet zo veel. Auto’s die door rood een kruispunt oprijden en daar stil blijven staan, auto’s die een afgesloten weg vanwege werkzaamheden in willen rijden, dat soort werk. En ga een zelfrijdende auto maar eens duidelijk maken dat je achteruit moet rijden. Sterker nog, omdat er geen bestuurder aanwezig is, is de auto weghalen soms niet zo makkelijk gepiept. Extreme voorbeelden zeggen zelfs dat er al ongelukken zijn gebeurd waarbij mensen en honden het leven hebben moeten laten.

Blokkeren

Safe Street Rebels heeft een manier gevonden om de auto’s te deactiveren. Alles wat je nodig hebt is een verkeerspylon. Zoek een zelfrijdende auto -die zijn er momenteel genoeg in San Francisco- pak de verkeerspylon, zet hem op de motorkap en de auto ziet het als een obstakel. Omdat de sensoren het obstakel niet zien verdwijnen, blijft de auto zo stilstaan. Gemeen, maar zoals de A12 blokkeren is het een radicale manier om een statement te maken.

Welcome to Week of Cone

On Thurs 7/13, the CPUC will vote to expand AVs in SF. Cruise & Waymo promise they’ll reduce traffic & collisions, but we know that’s not true. They block busses & emergency vehicles, create more traffic, and are a surveillance nightmare.

But there’s hope pic.twitter.com/K7e0C2nhuq — ConeSF – Week of Cone (@SafeStreetRebel) July 5, 2023

Verlenging

Het statement is bedoeld om een normale manier van democratie te promoten. Safe Street Rebels gebruikt de pylonenactie namelijk om mensen bewust te maken van een stemming op 13 juli. Dan mag gestemd worden voor het uitbreiden van zelfrijdende auto’s in San Francisco en mag er meer getest worden, waarschijnlijk door nog meer bedrijven. Dit wil SSR voorkomen door de risico’s uit te leggen.

Wat er wel even voor het gemak bij wordt vergeten is dat dit soort gevallen natuurlijk juist zorgen voor verbetering. Er wordt nu natuurlijk alles aan gedaan om nooit meer een voetganger omver te rijden. Wanneer een auto een bouwterrein in wil rijden, weet je in het vervolg dat je dat moet voorkomen. Leren van je fouten, dat kan alleen door fouten te maken. En dat is menselijk.

Een interessante tweestrijd dus. En een ietwat ludieke actie om mensen bewust te maken van de onvrede die er heerst in het anders zo kalme San Francisco.