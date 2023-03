Zelfrijdende Tesla verder weg dan ooit

Een zelfrijdende Tesla begint steeds meer iets van de toekomst te worden.

Bij het merk Tesla komt ook ongetwijfeld autonoom rijden in je op. Elon Musk heeft al indrukwekkende dingen laten zien, met zelfs slapende mensen op de snelweg in hun Tesla. Dat laatste is dan weer niet legaal, ook niet de bedoeling van Elon Musk en potentieel levensgevaarlijk. Maar ja, waar mensen zijn worden regels overtreden.

De volgende stap naar een zelfrijdende Tesla lijkt verder weg dan ooit. Balen voor de Tesla-rijder die op dit soort vernuft zit te wachten. Het is een effect van eerdere bezuinigingen bij Tesla. De benodigde sensoren voor autonoom rijden zijn peperduur en juist hier op wordt bezuinigd binnen het merk. De Full Self Driving droom van Tesla is daarmee voorlopig van de baan.

Niet iedereen is blij met de beslissing van Musk. De Tesla CEO kijkt er vooral zakelijk tegenaan. Dit in tegenstelling tot de enthousiaste engineers bij het merk. Ze zijn het dan ook niet eens met de beslissing van de topman om auto’s niet uit de rusten met de sensoren. De kostenbesparende oplossing staat innovatie in de weg.

Voorlopig geen hypermoderne sensoren aan boord van nieuwe Tesla’s dus. De acht camera’s aan boord van de auto’s, die ook helpen met autonoom rijden, blijven wel onderdeel van de standaard uitrusting op een Model S, 3, X en Y. (via Washington Post)