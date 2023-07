Alpine A110 S Enstone Edition heeft écht F1-carbon

De Alpine A110 S Enstone Edition zet het F1-team in het zonnetje.

Het is mooi hoe de Formule 1 totaal wat anders is, dan dat lijkt te zijn. Het Alfa Romeo Racing-team heeft niet zoveel te maken met Alfa Romeo, maar is natuurlijk gewoon Sauber uit het Zwitserse Hinwill. Verder, op de Scuderia Ferrari en AlphaTauri na, zijn eigenlijk alle teams gewoon Brits. Red Bull Racing (Milton Keynes), Aston Martin Racing (Silverstone), Mercedes GP(Brackley), Haas F1 (Banbury), Williams Grand Prix (Grove) en McLaren Racing (Woking) resideren allemaal in het Verenigd-Koninkrijk.

De meest opvallende is het Alpine F1 Team, want dat is eigenlijk ook een Brits team, ondanks de vele Franse werknemers zoals Pierre Gasly en Esteban Ocon. Normaliter probeert Alpine de Franse cultuur enorm uit te dragen.

Basis

Maar vandaag zetten ze hun Britse vrienden in het zonnetje met deze Alpine A110 S Enstone Edition. Enstone is namelijk de locatie waar Alpine gevestigd is.

De basis voor de A110 S Enstone Edition is natuurlijk de reguliere A110 S, met een 1.8 turbomotor die 300 pk levert. Daarmee sprint je in 4,2 tellen naar de 100 km/u en kun je een top halen van 275 km/u, mits je kiest voor de optionele Aero Kit.

Je kan de Enstone Edition herkennen aan de kleur: matgrijs of matgrijs (maar dan wat donkerder matgrijs). Verder is er een subtiele Union Jack op het dak. Heel Mini-esque.

Het meest bijzondere aan deze speciale edition is het interieur. Er zijn namelijk delen in de cockpit voorzien van koolstofvezel dat hetzelfde koolstofvezel is als de Formule 1-auto’s.

Prijs Alpine A110 S Enstone Edition

De prijs is ook bekend: 96.990 euro. Morgen kun je ;’m bij een Alpine Centre bestellen. Wees er snel bij, want ze gaan er ‘slechts’ 300 exemplaren van bouwen. Juist, 300 stuks om de fabriek in Engeland in het zonnetje te zetten, heel sympathiek.

Het team uit Enstone kennen we nu als Alpine, maar heeft een groot aantal andere namen gehad. Het begon ooit met Benetton. Dat team was eigenlijk in Witney gevestigd, maar toen Ross Brawn en Tom Walkinshaw erbij kwamen verhuisde Benetton naar een gloednieuwe fabriek in Enstone, die sinds 1993 in gebruik is.

Benetton werkte al sinds 1995 samen met Renault als motorenleverancier. Vanaf 2002 ging het team als Renault verder. Van 2012 tot 2015 heette het team Lotus F1 Team (ja, echt) en sinds 2016 Renault F1 Team en nu is het dus weer Alpine F1 Team.