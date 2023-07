F1 kalender 2024: volgend jaar racen op zaterdag!

De F1 kalender 2024 is bekend. We gaan volgend jaar racen op de zaterdag. En nee, we bedoelen niet de sprintraces.

De Formule 1-kalender voor 2024 is officieel! Nu is dat normaal gesproken niet het heetste nieuws. Vaak kiest de FOM ervoor om gewoon lekker de kalender te kopiëren en alleen aanpassingen aan te brengen daar waar het nodig is.

Maar in dit geval is het anders. Voor 2024 gaat het namelijk heel erg flink op de schop. We beginnen even met het aantal races: dat zijn er volgend jaar 24 stuks. 24! Het was eigenlijk de bedoeling dat we dit jaar ook 24 races hadden, maar de GP van Imola ging niet door vanwege noodweer en de GP van China kon niet doorgaan vanwege Covid-19. Beide races keren volgend jaar weer terug.

Racen op zaterdag!

Bijzonder is de openingsrace. Dat is zoals gewoonlijk de GP van Bahrein. Die wordt verreden op 2 maart, een zaterdag! Ook de GP van Saudi-Arabië – die een week later volgt – wordt op zaterdag verreden.

De reden hiervoor is de Ramadan. Die begint op 10 maart. Dus ze wilden in Saudi-Arabië de race op een zaterdag houden. Echter, het is verplicht dat er een week tussen de races in zit, dus moest Bahrein ook een dagje naar voren gehaald worden.

Verdere wijzigingen F1 kalender 2024

Verder zijn er nog een paar grote wijzigingen. De GP van Australië wordt de derde race en daarna is de GP van Japan er. Japan was voorheen een race die aan het einde van het siezoen gehouden werd. De reden is dat Formule 1 supergoed voor het milieu is. Op deze wijze hoeft de karavaan minder te reizen.

Bahrein en Saudi-Arabië liggen dicht bij elkaar, en Australië, Japan en China relatief gezien ook. Vervolgens gaat de stoet naar, eh, Miami en daarna begint de Europese trip met nog altijd die gekke uitstap naar Canada. De laatste Europese race is de GP van Italië, daarna volgen er nog acht races.

Kalender F1 2024

De complete F1 kalender 2024 kun je hier hieronder bekijken:

Datum Grand Prix Locatie 2 maart GP Bahrein Sakhir 9 maart GP Saudi-Arabië Jeddah 24 maart GP Australië Melbourne 7 April GP Japan Suzuka 21 April GP China Shanghai 5 mei GP Miami Miami 19 mei GP Emilia Romagna Imola 26 mei GP Monaco Monaco 9 juni GP Canada Montreal 23 juni GP Spanje Barcelona 30 juni GP Oostenrijk Spielberg 7 juli GP Verenigd Koninkrijk Zilversteen 21 juli GP Hongarije Budapest 28 juli GP België* Spa-Francorchamps Zomerstop 25 augustus GP Nederland Zandervoort 1 september GP Italië Monza 15 september GP Azerbeidzjan Baku 22 september GP Singapore Singapore 20 oktober GP Verenigde Staten Austin 27 oktober GP Maxico Mexico City 3 november GP Brazilië Sao Paulo 23 november GP Las Vegas Las Vegas 1 december GP Qatar Losail 8 december GP Abu Dhabi Yas Marina *de Belgische GP is voorlopig, geld is nog niet rond.

Via: Formula 1

Met dank aan Eline voor de tip!