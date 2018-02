Recordaantal motorrijders in Nederland

De populariteit van de gemotoriseerde tweewieler lijkt toe te nemen. Met name onder ouderen..

Afgelopen jaar slaagden 27.000 mensen voor hun motorrijbewijs. Sinds 2003 is het niet meer voorgekomen dat zoveel mensen hun motorrijbewijs haalden. Het betekent ook dat ongeveer één op de negen mensen in Nederland een geldig motorrijbewijs heeft. In totaal zijn er zo’n 1,4 miljoen mensen met de notering “A” op hun roze kaartje. Ruim de helft (800.000+) van de mensen met een motorrijbewijs is ouder dan 50 jaar.

In dertig jaar tijd zijn er bijna een half miljoen mensen met een motorrijbewijs bijgekomen, want in 1987 hadden ‘slechts’ 916.000 mensen de bevoegdheid om op zo’n apparaat rond te tuffen. Maar zoals gezegd, de motorrijder wordt gemiddeld ook steeds ouder: in 2017 stonden een kleine 656.000 motorfietsen geregistreerd, waarvan er 328.000 (bijna de helft dus) op naam stonden van iemand boven de vijftig jaar oud. Opmerkelijk genoeg zijn er in grote steden (waar je gevoelsmatig toch de meeste motoren en motorscooters ziet) relatief weinig mensen met een motorrijbewijs, terwijl in Drenthe en Zeeland het aantal mensen met een motorrijbewijs procentueel gezien het hoogst is. Daar heb je in ieder geval nog ruimte om een beetje door te knallen.

