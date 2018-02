Deze auto is speciaal voor Samurai’s

Het altijd voor bizarre creaties garant staande Vilner heeft een opmerkelijke auto gekozen voor hun laatste project.

Ze noemen het de Allroads Ronin en al basis is gekozen voor een Mitsubishi Lancer RalliArt van 2011. Deze lekkere Lancer met 241 pk, 353 Nm koppel en vierwielaandrijving werd als de juiste basis gezien voor dit offroad-project. Vilner beweert dat er in het interieur geen standaard onderdeel meer te vinden is: alles is vervangen door hoogwaardige onderdelen en materialen van de veredelaar. Dat is hoe ze rollen bij Vilner.

Zo is er gebruik gemaakt van velours dat onder hoge druk en warmte is gevormd tot bijvoorbeeld de deurpanelen, middenarmsteun en hoofdsteunen. Het dashboard, delen van de stoelen en enkele andere delen zijn bekleed met Amaretta, een soort Alcantara maar dan van hogere kwaliteit en afkomstig uit Japan. Alle plastic delen in het interieur zijn vervangen door metalen varianten, zoals bijvoorbeeld goed te zien is aan de handrem, die aan een Katana (Japans zwaard van de Samurai) moet doen denken. Ook het klokkenhuis, stuur en andere delen van het interieur kregen een grondige makeover. Gewichtsbesparing? Neen! Er is 35 kilogram aan geluiddempend materiaal toegevoegd om de auto stiller te maken.

Om te zorgen dat je ook nog ergens kan komen, is gekozen voor een verhoging van 20 millimeter en de montage van Yokohama Geolandar A/T-S banden op Candy Apple wielen. Ook zijn er flinke LED-units gemonteerd voor extra zicht in het donker. Het resultaat: een Lancer zoals je nog nooit gezien hebt. Of het mooi is? Uniek is het zeker! Over een paar weken kunnen we de creatie in Genève op de beursvloer gaan bewonderen.