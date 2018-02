ANWB wil meer 30-kilometerzones in steden

De verkeersveiligheid van fietsers is namelijk 'in de vergetelheid geraakt' aldus de ANWB.

Beperkende maatregelen voor auto’s in steden moeten ervoor zorgen dat fietsers zich veiliger gaan voelen. Het is een klassiek gevalletje van de problemen bij een ander leggen wat de ANWB vandaag de lucht in keilt. Volgens directeur Frits van Bruggen moeten er naast veiliger fietspaden, ook meer 30-kilometerzones voor automobilisten komen om ervoor te zorgen dat de fietsers in onze steden zich weer veiliger gaan voelen. Daarbij haast hij zich te zeggen dat het niet gaat om autootje pesten. Nou, zo komt het wel over meneer Van Bruggen.

Het is namelijk zo dat 27% van de ANWB-leden zich niet meer veilig voelt op de fiets, zo blijkt uit een onderzoek onder 22.000 leden van de Wielerbond. In sommige grote steden ligt het aantal mensen dat zich onveilig voelt op een fiets echter nog veel hoger: 44% van de fietsers in Amsterdam, 37% van de fietsers in Delft en 36% van de fietsers in Maastricht poept zestien kleuren over zijn of haar zadel, bij het gebruik van de fiets in hun stad.

En dus roept de ANWB op om extra aandacht op de fietsersveiligheid te vestigen gedurende de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij moet volgens de directeur van de ANWB ook gekeken worden naar meer 30-kilometerzones. Wellicht vergeet meneer Frits van Bruggen even dat hij ook de belangen van automobilisten behartigt met zijn organisatie?

Wij van Autoblog pleiten voor meer wegen met onbeperkte snelheid voor automobilisten. Juist ook binnen de bebouwde kom, want als je elk moment kunt verwachten dat Wouter in zijn M135i probeert een nieuw snelheidsrecord te vestigen op de Coolsingel, dan kijk je als fietser niet meer op je telefoon. En dan zorg je dat je fietsverlichting werkt, zodat hij je misschien nog net op tijd ziet als hij terugremt van 200+ om linksaf de Erasmusbrug op te draaien. Bewustwording bij de kwetsbare doelgroep, dát is veiligheid, meneer Van Bruggen. Hoe meer u fietsers pampert, hoe minder bewust ze zich worden van hun kwetsbare rol in het verkeer. Zorg er vooral voor dat ze nog vaker in situaties terecht komen waar automobilisten geïrriteerd zijn omdat ze zich weer eens aan een onzinnige snelheidsbeperking moeten houden, dat komt hun veiligheid echt niet ten goede.