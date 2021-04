Motorenbaas Mercedes maakt overstap naar Red Bull - Autoblog.nl

Nu de motorenbaas van Mercedes, Ben Hodgkinson, overstapt naar Red Bull, kan Max Verstappen eindelijk wereldkampioen worden?

Sinds de invoering van het nieuwe motorreglement is er maar een naam die er toe doet: die van Mercedes. Dat team is sinds 2014 extreem dominant. Zo kon in 2016 Nico Rosberg er kampioen mee worden en was Valtteri Bottas zelfs kampioen geworden, als Hamilton er niet voor stond.

Maar ondanks dat we het hebben over de ‘dominantie van Mercedes‘ is het een Brits team uit Brackley dat de auto’s maakt. De motoren komen bij Mercedes AMG High Performance Powertrains vandaan. Ondanks dat je ‘Mercedes’ en ‘AMG’ erin hoort, is dat voornamelijk marketing. Het is het bedrijf dat in 1983 werd opgericht door Mario Illien en Paul Morgan (Illmor). Een van de mannen die daar al enorm lang werkzaam is, is Ben Hodgkinson. Hij werkt er sinds 2001. Ben is een van de mannen achter het succes van de V6 turbo-motoren. Sinds 2017 is hij de motorenbaas bij het team uit Brackley.

Overstap Ben Hodgkinson

Daarom is het extra gevoelig dat deze motorenbaas van Mercedes juist nu de overstap maakt naar Red Bull. Mercedes heeft er een enorm lange succesreeks op zitten, wellicht dat Hodgkinson een nieuwe uitdaging nodig had. Bij Red Bull staan ze te springen om een talent als Ben Hodgkinson. Vanaf volgend jaar gaat Red Bull namelijk zelf zijn motoren bouwen. Ze nemen in feite het Honda-project over. Hodgkinson is dan een van de namen die je dan aan de leiding wil hebben van dat project.

Daarnaast gaat Hodgkinson aan de slag met de compleet nieuwe motor van Red Bull. Vanaf 2025 verschijnt Red Bull met een geheel eigen motor. Uiteraard is Christiaan Horner er enorm mee in zijn nopjes. Met een nieuwe leider voor het motorenprogramma heeft hij een strategische keuze voor de lange termijn gemaakt. Dat terwijl bij Mercedes de meeste contracten van relatief korte duur is en niemand weet wat ze nu gaan doen op de lange termijn.

Vrij jaartje

Lewis Hamilton heeft namelijk slechts voor 1 jaar bijgetekend. Hetzelfde geldt voor Valtteri Bottas. Toto Wolff heeft wel aangegeven nog te willen blijven. Helemaal blij Mercedes zijn ze niet met het vertrek van Hodgkinson. Per direct hoeft hij niet meer mee te werken aan de Mercedes W12, de F1-auto van dit jaar. Hij heeft even een vrij jaartje. Vanaf 2022 start hij bij Red Bull.

Met dank aan Maxim voor de tip!