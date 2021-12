Mercedes stuk sneller dan Red Bull tijdens VT2 Abu Dhabi

De tweede vrije training zit er ook op in Abu Dhabi. Wat laat het resultaat van deze oefensessie zien?

Terwijl de zon langzaam naar beneden zakt in Abu Dhabi is het licht op groen gegaan voor de tweede vrije training. Het was de eerste 15 minuten al een bom aan actie op de baan. Zo maakte Valtteri Bottas het voor zichzelf even spannend door de muur te kussen. Gelukkig voor de Fin zonder keiharde schade aan de auto. Daarnaast zagen we een spin van Latifi met een kleine schade tot gevolg. Hij kon echter nog op eigen initiatief naar de pits rijden.

De eerste snelle tijden werden gereden door Mercedes. Maar Red Bull heeft in de eerste 25 minuten dan ook nog geen serieuze poging ondernomen om een snelle tijd neer te zetten. Daarover gesproken. Die serieuze poging volgt met nog een halfuur op de klok. De snelste ronde van Max Verstappen is dan goed voor een derde tijd, achter Hamilton en Bottas.

Ocon laat dan vervolgens zien uit goed hout gesneden te zijn. Hij kaapt P1 met een tijd van 1:24.034. Met name de middensector is met een paarse tijd ontzettend snel gereden. Even leek het erop dat Bottas die tijd zou afpakken van de Fransman, maar hij maakt een paar fouten waardoor het snelle rondje in de prullenbak kan.

Uiteindelijk is het Hamilton die in deze tweede vrije training van Abu Dhabi de snelste tijd weer neer te zetten. De Brit noteert een tijd van 1:23.691. Voorlopig komt Max niet aan de tijd van Mercedes, ook niet aan de tijd van Ocon overigens. Het blijven gele sectoren en de Nederland verbeterde zijn gereden tijd niet meer in deze vrije training. De volledige uitslag check je hieronder.

Uitslag Abu Dhabi tweede vrije training