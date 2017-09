Tientallen VW’s en Audi’s gestolen van diesel-wagenpark

Er was geen controle op de enorme parkeerplaats.

Sinds januari staan honderden dieselauto’s geparkeerd op een mega-wagenpark in Pontiac, Michigan. Deze geïnfecteerde diesels van de Volkswagen Groep waren onderdeel van een terugroepactie in de Verenigde Staten en zijn teruggekocht door het concern. De auto’s werden niet in de gaten gehouden. Nu blijkt dat er tientallen voertuigen missen na onderzoek van de autoriteiten.

Zeker 60 auto’s zijn als vermist opgegeven. Het gaat om Volkswagens en Audi’s. De auto’s werden door autodieven verkocht op een veiling in Clarksville, Indiana. Het vermoeden bestaat dat in elk geval één dealer hier iets mee heeft te maken. 41 vermiste auto’s werden door het autobedrijf gekocht op de veiling voor een bedrag van 11.000 dollar per auto. De voertuigen moesten opnieuw geregistreerd worden om een verkoop buiten de staat Michigan mogelijk te maken.

Op dat moment kwam de zaak aan het licht. Bij het uitvoeren van deze administratieve handeling doken de VIN-nummers opnieuw op in het systeem van Volkswagen. Toen ging er een lampje branden en de autoriteiten begonnen een onderzoek. Ongeveer de helft van de gestolen auto’s doken op in een straal van 640 kilometer rondom Indiana. De politie zoekt verder naar de resterende missende auto’s. (via WDRB)

Foto: screenshot uit DEZE video van het wagenpark