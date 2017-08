Renault wil om de tafel met McLaren

Uiteraard ligt er wel een anaconda onder het gras.

Ze zijn alweer drie jaar aan het aanmodderen. Naar verluidt wordt er geregeld seppuku gepleegd bij de fabriek van Honda. Tijdens de Grand Prix van België afgelopen middag was het weer eens pijnlijk duidelijk: de McLaren-Honda mist te veel snelheid en is niet betrouwbaar. Ondanks dat Alonso de McLaren bij de start zowaar even op P7 reed, werd hij op de rechte stukken van Spa-Francorchamps eenvoudig voorbij gereden door, eh, eigenlijk iedereen.

Ergo: het kan zo niet langer. McLaren is links en rechts al aan het kijken naar andere leveranciers, maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Herenigen met Mercedes lijkt een brug te ver en een vrijage met Ferrari is welhaast ondenkbaar. Dan is er nog een andere optie: Renault. Het hoge woord is er inmiddels uit: McLaren en Renault zijn met elkaar in gesprek.

Renault heeft bevestigd dat ze openstaan om motoren te leveren aan McLaren. Volgens Renault F1 baas Cyril Abiteboul is de deal op zich aantrekkelijk, zolang deze maar niet in de weg staat van het fabrieksteam.

Ik vind het een goed idee om met grote teams te werken en McLaren is een groot team. Maar niet tegen elke prijs. Niet de financiële prijs, overigens. Wat we niet willen is dat onze plannen met het Renault F1 fabrieksteam in gevaar komen. Dat is onze grootste zorg.

Naar verluidt is Abiteboul er niet heel happig op om een vierde team te gaan beleveren. Dat zou nog wel eens voor concessies kunnen zorgen. De Renault Teambaas is bewust dat de huidige motor niet perfect is. De Renault motor is op dit moment niet de meest betrouwbare, zoals Max Verstappen al een paar keer heeft kunnen ondervinden dit seizoen. Een extra klant aan het bestand toevoegen is dan niet de meest logische keuze. Mocht Honda uit de F1 stappen, dan blijven er maar drie motorleveranciers over. En alle drie de motorenleverancier voorzien al drie teams van motoren:

Mercedes-AMG (Mercedes, Williams, Force India)

Ferrari (Ferrari, Sauber, Haas)

Renault (Renault, Red Bull, Toro Rosso)

McLaren vist dus achter het net. Renault wil alleen om de tafel gaan als McLaren het derde team is. Zak Brown (teambaas van McLaren) doet ook een duit in het zakje. Hij ondersteunt het van harte als Honda met Toro Rosso verder wil gaan. Tot die tijd lijken McLaren en Honda tot elkaar veroordeeld, tenzij Audi zich wellicht aandient als vijfde motorleverancier.