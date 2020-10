Stijlvolle Civic Type-R koste 55k om te verbouwen! - Autoblog.nl

Maar dan kun je wel voor komen rijden in een hele stijlvolle Civic Type-R.

De Honda Civic Type R is een auto die de meningen verdeelt. Aan de ene kant is het een waanzinnig gaaf apparaat met bijzondere en fraaie techniek. Anderzijds is de auto wel heel erg opvallend en overstyled. Jarenlang kregen Aziatische autofabrikanten het commentaar dat hun auto’s véél te saai waren. Doen ze er wat aan, zijn we ineens fan van ingetogen design. Juist.

De huidige Civic zal overigens binnenkort gefacelift worden. Daarbij zal het design iets worden strakgetrokken. Waarschijnlijk kwam Honda erachter dat de dubieuze styling ervoor zorgt dat potentiële klanten afhaken. Kun je niet wachten en wil je een ingetogen stijlvolle Civic Type-R, dan hebben wij goed nieuws, want hebben er eentje gevonden!

Bruin!

En wat voor een. Het is namelijk een bruine vijfdeurs Civic Type-R. Maar wacht, dat was toch nooit een mogelijkheid bij Honda? Klopt, je bent qua Type-R modellen bij Honda zeer beperkt qua keuze in uitrusting, kleur en uitvoering.

Er is eigenlijk niets mogelijk dan een paar kleurtjes, luxe-paketje en wat accessoires. Dus je kan van de huidige generatie helemaal geen stijlvolle Civic Type-R maken. Of eentje die uniek is. Of niet ordinair.

Stijlvolle Civic Type-R Frankenstein

In dit geval gaat het om een van de betere bouwprojecten. Rationeel is het niet te verklaren. Want de met de complete verbouwing is meer dan 55.000 euro gemoeid. In feite is het een Frankenstein-project.

De basis was een reguliere vijfdeurs Civic Type-R van twee generaties terug. Voor de heimwee naar vroeger zullen we de rijtest in het artikel plaatsen.

VTEC

De vijfdeurs was enkel leverbaar met een 1.4i, 1.8i of 2.2 CTDI. Dit exemplaar begon zijn leven als 1.8 (140 pk). In 2015 heeft de eerste eigenaar de motor eruit gehaald en vervangen door de atmosferische VTEC unit uit de Type-R (FN2).

Alles aan deze stijlvolle Civic Type-R is gedaan bij de Honda dealer en alles is uitgevoerd met originele Honda-onderdelen. Vervolgens is de auto gehomologeerd voor gebruik op de openbare weg. In sommige landen is het net even lastiger om een auto zover aan te passen.

Vakwerk

Maar het mooiste van dit project is naast het vakwerk, dat er gekozen is om alles ingetogen te doen. De bruine kleur is daar een goed voorbeeld van. De originele Type-R wielen zitten eronder en het chassis is aangepast.

Ook de neus komt van een ‘CTR’, maar het geheel toont bijna alsof de auto ‘fabrieksorigineel’ is. De KA20-motor is met allerlei Mugen-goodies opgefokt tot 230 pk. Kijk, en dat is weer leuk! Dan heb je een stijlvolle Civic Type-R aan de buitenkant, maar juist een hitsigere Civic dan origineel. Tuning done right.

Prijs stijlvolle Civic Type-R

Kortom, dit je kans voor een gave Civic Type-R. Nadelen? Je moet van bruin houden en 230 pk is tegenwoordig ook niet meer zó veel. Oh, en de auto staat in Roemenië.

De prijs was laatst nog 20.000 euro, maar de verkopende partij moet ervan af en heeft de prijs verlaagd naar 14.500 euro. Koop dan? Bekijk hier de stijlvolle Civic Type-R advertentie!