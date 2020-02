Goed nieuws! Drive to Survive staat online

Deel 1 van Drive to survive was heel aardig. Er staat nu een tweede deel klaar.

Drive to Survive was een verfrissende F1 show. Formule 1 documentaires zijn vaak bijzonder gaaf, maar ook vrij saai. Althans, voor de niet F1-kijker. En juist die moet je er ook bij hebben om te zorgen dat je een beetje budget hebt om mee te werken. Er komt nog best veel bij kijken. Denk aan interessante gasten voor de interviews en wat te denken van het gebruik van de rechten voor de beelden.

Drive to Survive

Daar hadden de makers van Drive to Survive geen last van. Ze hadden toegang tot alle beelden en bijna alle belangrijke personen uit de Formule 1. De reden is vrij simpel, onder regie van Bernie Ecclestone was de Formule 1 behoorlijk afgescheiden van ‘het volk’. Denk aan een serieus gebrek aan Social Media aanwezigheid, bijvoorbeeld.

Liberty Media

Nu Libert Media de touwtjes in handen heeft, is er ook meer te beleven naast de races. Een van de grootste revelaties was Drive to Survive. De Netflix-serie was een verademing voor zowel de diehard F1-fan alsmede de gelegenheidssupporter. Sterker nog, naar het schijnt heeft de documentaire een dermate grote impact gehad in de VS, dat daar de sport populairder is geworden.

Deel 2

Goed nieuws: deel 2 van de hitserie is nu te bekijken op Netflix! De releasedatum was natuurlijk al bekend, maar we wilden in elk geval onze trouwe lezers voorzien van een kijktip tijdens dit regenachtige weekend. We gaan natuurlijk niet alles weggeven, maar kunnen wel een paar tipjes van de sluiers lichten.

Revue

Want ook dit seizoen van de Netlfix-serie zaten de makers precies op het goede tijdstip op de juiste plaats. Het drama van Mercedes tijdens de GP van Duitsland? Staat erop. De rivaliteit tussen Vettel en Leclerc? Komt ook voorbij. De ongelukkig verlopen stoelendans voor Nico Hülkenberg? Ook daar zie je alles over. Voor de Nederlandse racefans: Red Bull passeert regelmatig de revue.

Drive to survive is per direct te bekijken.