Red Bull: “Fabriek blijft open, we ontwikkelen lekker door”

Red Bull wil van geen wijken weten en gaat lekker door met het ontwikkelen van de RB16.

In een ver verleden pleegde collega @nicolasr na een F1 seizoen waarin Max Verstappen weer geen kampioen was geworden de prangende vraag te stellen: is het al half maart? Traditioneel begint dan namelijk het nieuwe F1 seizoen en de eerste race is natuurlijk altijd speciaal. Vóór de race zijn er minimaal vier mensen die kampioen kunnen worden. Pas na de race weet je dat het weer Lewis Hamilton wordt. Zoals je wellicht opgemerkt hebt, is het vandaag 15 maart. Toch weten we nog steeds niet of Red Bull eindelijk weer eens een kampioensauto heeft weten te ontwikkelen.

Dat alles heeft natuurlijk te maken met het feit dat de race is afgelast. Gisteren hebben we al zonder aanzien des persoons uit de doeken gedaan wie daarvoor verantwoordelijk is. Spoiler alert: het was in ieder geval niet Red Bull Racing. Helmut Marko en Christian Horner buigen namelijk voor niemand en al helemaal niet voor een onzichtbaar virus. De beide honcho’s van team rode stier hebben er nog steeds de pee in dat het feestje niet doorging. Waarschijnlijk ook omdat ze wel vertrouwen hadden in een goed resultaat.

Der Helmut schakelt zijn laconieke houding jegens HET CORONAVIRUSSS!!!1! vandaag nog even een versnelling hoger. Terwijl de hele wereld op slot gaat, geeft de Oostenrijker aan dat de deuren van Red Bull Racing gewoon openblijven. Marko wil dat Red Bull de RB16 gewoon door blijft ontwikkelen, zo laat hij optekenen bij Auto-Motor-und-Sport:

Bij ons gaan de deuren van de fabriek niet op slot. We gaan gewoon door met het ontwikkelen van de auto’s voor 2020 en 2021. Helmut Marko, race-vader van Max Verstappen

Waarvan akte!