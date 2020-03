Red Bull wilde racen, deze snode teams niet

Red Bull wilde dit weekend gewoon lekker racen. Toch ging het niet door. Hoog tijd om even met het vingertje te wijzen naar de schuldigen.

Man man man, wat hadden we ons er op verheugd. Na een lange winter zouden we eindelijk weer gaan racen. Met ‘we’ bedoelen we dan niet alleen de metaforische wij als in de brede aanhang van het grote F1 circus, maar ook de letterlijke wij als in de deelnemers aan de Junkyard Race. Doch helaas, allebei die feesten zijn afgeblazen. ‘Het Coronavirus’ gooit wat RNA in het eten.

Toch leek het er lange tijd op dat het F1 seizoen wél gewoon van start zou gaan. Dat was mooi geweest, want dan hadden we nu echt zeker geweten dat Hamilton weer kampioen wordt. De teams waren al gearriveerd in Melbourne. Zelfs de Italianen waren de lockdown in hun land net te snel af geweest. Iedereen had al een rondje over het circuit gelopen. De fans stonden reeds aan de poorten. Als het virus deze race als toeschouwer wilde bijwonen, dan had het nu al lang een mooie plaats op de tribune gevonden. Dus ja, nog even snel een F1 race houden voordat de gekte echt toe zou slaan: het leek te gaan lukken.

Op het laatste moment ging het dus alsnog mis. Maar door wie? Inmiddels is duidelijk geworden dat Red Bull Racing graag wilde racen. Ook enkele andere heldenteams zoals Haas F1 en Williams waren voorstander. Wie dan niet? Wie was de kopschopper die het laatste tikkie gaf en daardoor niet wegkomt met een fopstraf? Tijd voor een spelletje zwartepieten:

Eerste verdachte: McLaren met de Engelse sleutel in de keuken

McLaren stak uiteindelijk de andere verdachten aan om weg te gaan. Het team uit Woking maakte als eerste bekend dat het sowieso niet mee zou doen aan de race. Daarmee was het lontje van het vat buskruit officieel aangestoken. Toch duurde het nog heel lang voordat de definitieve beslissing viel. Dat had te maken met de andere verdachten.

Tweede verdachte: Ferrari met de revolver in de biljartkamer

Nog voordat de aflasting een feit was kwam er een fotootje naar buiten waarmee iedereen eigenlijk al genoeg wist. Het was namelijk een pica van een lijst met passagiers van een vlucht uit Melbourne. Aanwezig op de lijst: de namen van Sebastian Vettel en Kimi Matias Raikkonen. Hiermee was wel duidelijk dat Ferrari en zusterteam Alfa Romeo ook niet aan de start zouden verschijnen. Maar Ferrari is mogelijk nog verder gegaan dan dat. Helmut Marko claimt namelijk dat er teams waren die wel wilden racen, maar geen motor kregen. Hij kan het dan -in eerste instantie- eigenlijk alleen hebben over Haas F1. Immers heeft Renault alleen McLaren nog als klant (en die hadden zich al teruggetrokken) en over Mercedes hebben we het -spoiler alert- dadelijk nog. Saillant detail: velen verwachtten dat Ferrari toch al niet goed voor de dag zou komen, dus de aflasting spaart hun misschien wat schaamrood op de kaken na een hypothetisch teleurstellend resultaat.

Derde verdachte: Renault met de kandelaar in de zitkamer

Zie bovenstaande over Ferrari, alleen dan zonder het verhaal over de klantenmotoren.

Vierde verdachte: Mercedes met de dolk in de studeerkamer

En dan komen we terecht bij Mercedes. Na alle schade die bovenstaande al hadden gedaan, gaf team zilver uiteindelijk de doodsteek. Dat zit zo: naar verluidt wilde Toto Wolff wél van start gaan. Dat wil zeggen dat ook Racing Point en Williams hadden kunnen starten. Op het laatste moment kwam er echter een belletje vanuit Mercedes hoofdkantoor. Ola Källenius aan de lijn. Of die Toto helemaal gek geworden was. Goeie PR voor de zoveelste overwinning weegt dezer dagen natuurlijk niet op tegen de slechte PR die de schijn van politiek incorrect optreden met zich meebrengt. Dus werd Toto de dolk in handen gedrukt met de opdracht om ‘m in de rug van de Australische Grand Prix te steken. En zo geschiedde.

Aan jullie de vraag wat hier de consequentie voor moet zijn. Een bloemetje en een bedankje, of hoop je dat Mercedes degradeert? Laat het weten, in de comments!