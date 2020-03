BMW gaat Tesla met meer verve na-apen

Kan BMW alles wat Tesla kan beter na-apen?

Hoewel de olieprijs door de vloer zakt en sommigen al reppen over de comeback van de auto op conventionele brandstof, vallen alle grote autoconcern over elkaar heen om Tesla na te apen. Een van die concerns luistert naar de naam BMW. De Beiers waren er op zich redelijk vroeg bij qua EV’s met hun i3, maar sindsdien is er weinig meer veranderd. Dit jaar moet daar verandering komen met de iX3. Volgend jaar staat dan het ‘echte echte’ antwoord op Tesla klaar in de vorm van de i4.

Door de lucht

Doch terwijl we wachten, gaat BMW ook in de tussentijd wat innovaties van Tesla kopiëren. Al een tijdje zijn de Münchenaren bezig met over-the-air (OTA) updates. Naast de elektro-aandrijving en Autopilot is dat immers een van de pilaren waarop Tesla’s reputatie als innovator gebaseerd is. BMW, ooit zelf infotainment-pionier met iDrive, wil de opgelopen achterstand nu goedmaken. De beperkte bestaande OTA mogelijkheden worden binnenkort verder uitgebreid, zo bericht Carsguide Australia.

Android Auto

Een uitbreiding waarvan eigenaren van tweederangs telefoons blij van zullen worden is die van Android Auto. Je zal dit systeem ook kunnen updaten via de lucht, alsmede je telefoon laten ‘mirroren’. BMW wilde lange tijd niks te maken hebben met Android Auto, maar die reservaties zijn overboord gegooid. Overigens lieten de Duitsers je in het verleden gewoon betalen voor Apple Carplay, maar dat hoeft nu ook niet meer. Het merk snapt nu dat overal getracked worden door Facebook een grondrecht is voor iedereen.

VIN

De nieuwe functionaliteit zal niet voor iedereen op hetzelfde moment komen, maar markt per markt verschillend zijn. BMW gaat dat in al hun wijsheid doen op basis van VIN-nummers. De updates behelzen overigens niet alleen flitsend multimedia geneuzel. Ook dingen als de Speed Limit Assistant kunnen via de lucht worden geupdated. Vind jij dit soort dingen van meerwaarde, of heb je liever niet dat je auto connected is met alles? Laat het weten, in de comments!