Pirelli doet 1.800 F1 banden door de shredder

Zwaar nieuws voor iedereen die meedoet aan de BOSS GP series. Pirelli heeft na het debacle van Melbourne 1.800 F1 banden over. Ze gaan echter nooit gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.

The gift that keeps on giving

Engelstaligen hebben het weleens over the gift that keeps on giving, maar voor het Coronavirus geldt het tegenovergestelde. Het slechte nieuws blijft maar komen, van majeure issues tot klein leed. In de laatste categorie -nou ja, noem het maar zo- komt vandaag wederom een sneu verhaal vanaf het circuit. Ruim 1.800 Pirelli F1 banden die in Melbourne klaarlagen om weggegumd te worden, moeten namelijk onverrichterzake de shredder in. Dit vanwege een combinatie van veiligheidsoverwegingen en logistieke ‘uitdagingen’.

Melbourne

Zoals iedereen inmiddels weet ging de F1 race in Melbourne immers niet door. Het zal niemand verbazen dat alle banden voor het weekend ook al klaar lagen. Wat velen zich waarschijnlijk niet realiseren, is dat deze banden nu afgeschreven worden. De reden hiervoor is dat de teams verantwoordelijk zijn van vervoer van velgen van en naar circuit bij races buiten Europa. Pirelli neemt dan de banden mee en monteert deze. Na montage wil Pirelli de banden echter niet meer verwijderen en hergebruiken, ook niet als de band ongebruikt is. Daarbij zou namelijk flink wat kracht op de band gezet moeten worden. Dat zorgt dan weer voor potentiële beschadigingen die zich kunnen wreken op het rechte stuk richting de eerste chicane in Monza. Dat risico loopt Pirelli liever niet.

Verbrand rubber

Bij races in Europa kunnen de banden op velg vervoerd worden naar een andere race. Doch bij de race in Australië is dat geen optie. Dus worden de banden nu geplet en verscheept naar -jawel- een cementfabriek in Engeland. Aldaar aangekomen dienen ze als energiebron middels het stoken van een fikkie. Uiteraard gebeurt dat bij een hoge temperatuur. Daardoor belast Pirelli het milieu net wat minder dan je lokale boer die wat oude tractorbanden in de hens zet. Desalniettemin is het natuurlijk een sterk staaltje verspilling. En wellicht wordt het nog erger: in Bahrein en in Vietnam liggen nu al containers met nog eens twee keer ruim 1.800 banden. Het voordeel is dat die nog niet op velg gemonteerd zijn en in principe nog wel even bewaard kunnen worden.

De toekomst

Pirelli’s Mario Isola realiseert zich dat dit type verspilling niet zo lekker ligt dezer dagen. Hoewel dit nu een extreme situatie is, worden er meestal sowieso al 560 regenbanden per overzees weekend weggegooid als het niet regent. Hij claimt dan ook dat het merk tracht een betere oplossing te zoeken:

In de toekomst krijgen we een vaste toeleverancier voor velgen. We zullen dan proberen een manier te vinden om banden af te monteren op een veilige manier. Maar we kunnen daarbij geen risico’s nemen. Mario Isola, Motorsport honcho van Pirelli

Waarvan akte.