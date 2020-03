7 concept cars die nét even anders in productie gingen

Dat sommige concepts net niet de productie in gaan, betekent niet dat er helemaal niks komt.

Je kunt eindeloze lijstjes vullen met concept cars die in productie hadden moeten gaan. Het verandert niks aan het feit dat ze gewoon niet kwamen. Gelukkig zijn er ook talloze voorbeelden van fabrikanten die het gewoon durven, denk aan de Jaguar C-X16. Maar waar vele concept cars de archieven in verdwijnen, kun je elementen van concept cars wel vaak spotten op latere productieauto’s.

Vandaag behandelen we een middencategorie. Auto’s die verdomd veel weghebben van eerdere concept cars en als gelijkwaardige auto in productie gingen, maar zijn ze zo gaaf als het concept? Reden hiervoor is Dodge die de naam ‘Hornet’ afstoft. Die zagen we voor het laatst op onderstaand concept. Of dat idee in productie gaat: wij denken van niet.

Concept: Dodge Hornet (2006)

Stiekem was dit al een soort crossover, want qua positionering nam hij een soort mini-MPV-positie in. In 2006 werd de Hornet gepresenteerd en het sportieve uiterlijk was niet voor niks. Onder de kap lag een 1.6 liter grote viercilinder met compressor, goed voor 170 pk. Voor zo’n klein ding zijn dat nette cijfers. Het werd echter niks, mede dankzij de oliecrisis van 2009 haalde hij zijn geplande productie in 2010 niet.

Productie: Dodge Nitro (2007)

Wat we wel kregen is een lompe SUV zoals we die van de Amerikanen gewend zijn. Door zijn hoekige vormen en apart vormgegeven front, lijkt hij wel wat op de Hornet. Ook de naam, Nitro, klinkt als iets heets. Het was echter ‘gewoon’ een SUV zoals vele anderen. Het was lang niet zo cool als de Hornet.

Concept: Mercedes Ener-G-Force (2012)

De Mercedes G-Klasse kent een moeilijke achtergrond. Normaliter worden auto’s na een paar jaar gefacelift en na een jaar of zes compleet vernieuwd. De G-Klasse is in een vrij ongewijzigde vorm al in productie sinds 1979. De designers van Mercedes deden daarom in 2012 voor hoe een opvolger voor de toen net 30 jaar geworden G-Klasse. Radicaal anders, zo bewijst de Ener-G-Force. Je kan er nog wel wat G-Klasse in herkennen, maar je moet je best doen.

Productie: Mercedes G-Klasse (2018)

Er kwam wél een nieuwe G-Klasse. Je moet de Ener-G-Force dan ook zien als een soort nieuwe Land Rover Defender: vernieuwing is goed, maar ook lastig als de voorganger al zo lang een icoon is. Mercedes koos voor het tegengestelde: maak alles nieuw, maar verander tegelijkertijd niks. Zo is de auto onderhuids klaar voor nog eens veertig jaar, maar hoeft er niks radicaals te veranderen.

Concept: Dodge Super 8 HEMI (2001)

Even snel terug naar Dodge. De Super 8 HEMI was een ietwat bizarre… ja wat is het eigenlijk? Het lijkt op retro-design met die Z-vormige voorruit, maar tegelijkertijd zijn er een hoop moderne ronde vormen te bespeuren. De auto lijkt op een stationwagon, maar dan met een lager dak en aflopende kont. Het was een gevalletje: doe maar niet in productie.

Productie: Dodge Magnum (2004)

Toch heeft best een groot deel van de Super 8 HEMI het productiestadium gehaald, in de vorm van de Dodge Magnum. De aflopende daklijn, al dan niet enorm, bijvoorbeeld. De Magnum is een stationwagon en dat maakt hem wat anders dan de Super 8. De designtaal met zijn grote ronde voorkant is overeenkomend met de Super 8: je kunt duidelijk zien dat die auto als een grote bron van inspiratie diende voor de Magnum.

Concept: Volvo Concept Estate (2014)

Volvo kon op veel goede feedback rekenen met hun serie concepts in 2013 en 2014. Die van 2014 was de Concept Estate. Die naam is misleidend: hij heeft twee deuren. Technisch gezien is het dus een Shooting Brake, een soort eerbetoon aan de P1800 ES. Wat zou dat gaaf zijn!

Productie: Volvo V90 (2016)

De Zweden deden echter wat veel slimmer is: gewoon twee deuren toevoegen en verlengen. Zo werd de V90 geboren. Niet om nou te zeggen dat de V90 lelijk is, want dat is hij niet, maar een P1800 ES-hommage zou wel leuker zijn.

Concept: Peugeot Instinct (2017)

Peugeot flikte hetzelfde trucje. Hun Instinct was technisch gezien geen estate, want de twee achterdeuren waren zelfmoord-‘excuusdeurtjes’ à la Mazda RX-8. Ook het design was nogal extreem. Een gaaf concept, maar deze wild ontworpen Shooting Brake gaat niet in productie, toch?

Productie: Peugeot 508 SW (2019)

Iets wat er verdomde veel op lijkt wel. Door zijn hogere grondspeling en hoger dak zijn de lijnen iets anders, maar je kunt duidelijk zien dat ze door dezelfde persoon ontworpen zijn. Je kan bijna zeggen dat de Instinct gewoon rondrijdt. Maar dan als stationwagon.

Concept: Ford GT90 (1995)

Ford had kennelijk zin om eens lekker extreem te doen in 1995. De opvolger voor de historische GT40 zou daarom een nogal (voor zijn tijd) futuristische supercar worden met extreme vormen en vouwen. Het is een bijzonder ding om te zien, maar of het echt GT40 schreeuwt?

Productie: Ford GT (2005)

De echte Ford GT leek totaal niet op de GT90. Hij leek wel een stuk meer op de GT40. Futurama-styling werd ingeleverd voor retro-styling. En zo komen twee auto’s met exact dezelfde insteek zo weinig overeen.

Concept: Honda Urban EV Concept (2017)

Misschien wel het bekendste recente voorbeeld. Ja, oké, deze auto bood de basis voor een bijna identieke elektrische stadsauto. Maar sommigen beweren dat de auto’s niks met elkaar te maken hebben. De Urban EV richtte zich voornamelijk op retro-design en het moest een soort eerste generatie Civic worden in een nieuw jasje.

Productie: Honda e (2020)

Het is stiekem best gemeen ten opzichte van de toch heel leuke Honda e. In plaats van volledig retro-design, is het een vierdeurs compacte hatchback geworden. Er is – behalve de grille en koplampen – weinig over van het concept. Een tegenvaller voor velen en dus is het ook één van de concept cars waar de productie versie tegenvalt.