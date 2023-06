Red Bull: “Interesse Ferrari in Horner en Newey kost ons miljoenen”

Red Bull erkent dat de interesse van Ferrari in kopstukken bij het team miljoenen kosten.

In de Formule 1 is olie belangrijk, maar is het altijd al zo geweest dat geld misschien nog wel een belangrijker smeermiddel is om dingen te laten werken. Nu is het niet zo dat het rijkste team of de rijkste coureur altijd wint. Uiteindelijk zijn er ook nog andere factoren die meespelen. Teams als Toyota en Ferrari gaven jarenlang onheumige bedragen uit zonder dat daar overeenkomstig succes tegenover stond. Maar, het helpt wel. Teams als Andrea Moda, Forti en Minardi waren bij voorbaat praktisch kansloos.

Budgetcap

Recentelijk is de invloed van het geld ietsje minder geworden. Althans, dat is het idee van het budgetcap. Teams mogen niet meer dan een bepaalde hoeveelheid geld uitgeven. Alle teams behalve Alfa Romeo en Haas F1 halen die limiet ook daadwerkelijk. Dus op papier moet de zak geld die beschikbaar is het verschil niet meer maken.

Uitzonderingen

Maar, de F1 zou de F1 niet zijn als er niet de nodige uitzonderingen zijn. Sommige zaken vallen niet onder het budgetcap. Zo is er een uitzondering voor de salarissen van de coureurs én die van de drie best verdienende medewerkers van het team. Je kan je afvragen of hierdoor niet gewoon een situatie ontstaat waarbij de marges kleiner worden, maar de toptalenten net dat kleine verschil maken. Krijgen we dan niet een wapenwedloop waarbij de Verstappens, Neweys en Horners bakken met geld vangen en de totale kosten alsnog ver oplopen?

Ferrari wilde Horner en Newey van Red Bull hebben

Helmut Marko lijkt erop te wijzen van wel. De markante Oostenrijker geeft namelijk publiekelijk toe dat Ferrari vorig jaar zowel Horner als Newey wilde hebben. In het geval van Newey niet voor het eerst, overigens. Marko beschrijft tegenover kwaliteitspublicatie Blick dat het hem in beide vallen een hele nacht en vele miljoenen heeft gekost om de twee toch bij Red Bull te houden:

Ik heb de hele nacht nodig gehad om Horner te overtuigen bij Red Bull te blijven. En dat heeft ons extra miljoenen gekost! Helmut Marko, strooit met geld

Binotto

Saillant detail: in geval van Horner zegt Marko dat een en ander speelde tijdens de Grand Prix van Canada. Binotto was toen nog de teambaas en leek er zelfs aan het eind van het seizoen van overtuigd dat hij dat kon blijven. Kennelijk was Ferrari op de achtergrond al met een andere toekomst bezig. Ook dat is een ding dat in de F1 nooit anders wordt: de piranha’s cirkelen op elk moment rond om je te grazen nemen als je even niet oplet. Waarvan akte.