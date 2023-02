VW ID2X ook in superhete R-uitvoering

Maar zal de VW ID2X net zo leuk zijn? Dat wagen we te betwijfelen.

Volkswagen is niet altijd te volgen qua modelstrategie. Soms noemen ze een grondige facelift ‘een nieuw model’ of positioneren ze het net niet juist. Dat laatste zagen we bijvoorbeeld met de Corrado en Phaeton. Op en andere wijze is de positionering van de Volkswagen ID3 heel erg wonderlijk. Deze auto moest de derde VW in lijn worden na de Kever en de Golf. Gezien het feit dat auto’s elektrisch worden en dat de ID3 een C-segment auto is, is het geen vreemde gedachte.

VW ID2X met R-aandrijving

Maar zoals bekend is Volkswagen bezig om de Golf alsnog te voorzien van een echte opvolger, de ID 2. Deze komt op het MEB-Plus platform te staan en zal iets onder de ID3 gepositioneerd worden. Om het nog verwarrender te maken, op basis van de ID komt er ook en crossovertje, de ID2X. Zoals de T-Cross zich verhoudt tot de Polo en de T-Roc zich verhoudt tot de Golf, zeg maar.

Deze ID2X zal een iets grotere bodemvrijheid hebben, zodat oude mensen de auto kunnen gaan kopen. Standaard zal de ID2 (en de ID2X) voorzien zijn van voorwielaandrijving. Dit puur om onze collega @jaapiyo dwars te zitten. Maar een versie met vierwielaandrijving zit in de pijplijn, aldus Autocar.

R boven de GTX en GTI modellen

De VW ID2 R zal dan de R-uitvoering worden, maar dan elektrisch. En het bijzondere daarvan is, is dat deze dan weer wél vierwielaandrijving krijgt. Eigenlijk een beetje zoals nu ook het geval is. Dus dat betekent voorwielaandrijving voor de standaardmodellen, en dan vierwielaandrijving voor de R.

Omdat het een elektrische auto is, hoeven de Wolfsburgers niet meer omslachtig te doen met haldex-koppelingen en extra assen. Zowel voor als achter is er een elektromotor.

De snelle ID-modellen krijgen nu de naam GTX mee. Dat zal gewoon zo blijven. De ID2 en ID2X in R-uitdossing komen er simpelweg boven te staan. Niet alleen hebben de R-modellen een (veel) krachtigere motor, ook krijgen de R-modellen luxere en sportievere aankleding, een duidelijk afwijkend exterieurdesign en natuurlijk een navenant prijskaartje.

Verwarrend? Ja. Dat vinden wij ook. Dus even recapitulerend: De ID3 blijft, maar krijgt gezelschap van een ID2. Dat is dan de elektrische Golf. Van de ID2 komt een snelle versie: de ID2 R. Dan is r een hoge variant, de ID2X. Deze komt er dan ook al ‘ID2X R’. We zijn reuze benieuwd!

Volkswagen R kan deze modellen goed gebruiken. Het is namelijk de bedoeling dat alle VW R-modellen elektrisch zijn in 2030.

