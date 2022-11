Red Bull maakte een PR blunder gisteren, Max was zichzelf

Oh, is dat zo? Jazeker en we zullen je uitleggen waarom dat zo is.

There is no such thing as bad publicity. Oh, jawel hoor! Max en Red Bull hebben het gisteren weer net iets moeilijker gemaakt voor de accountmanagers die naar sponsordollars vissen voor deze partijen.

Nu was de tandem Max-Red Bull al niet favoriet in de UK, wereldwijd heeft de combinatie gisteren voor de F1 kijker ook wel wat credits verloren.

Max door zijn ogenschijnlijk onsympathieke actie, Red Bull omdat zij blijkbaar haar coureurs niet onder controle heeft. And I blame Red Bull!

Wat deed Red Bull verkeerd dan?

Ik schets even de (mogelijke) situatie. Blijkbaar is Max (god weet waarom) zich in het midden van het F1 seizoen toch bezig gaan houden met Checo en zijn plek in de WK-stand. Dat Checo zichzelf destijds wilde profileren als challenger van Max is volkomen logisch. Checo zijn kostje is niet gekocht, Max zijn positie binnen het team is en was natuurlijk al onaantastbaar. Wat er dan ook in Monaco is gebeurd (komen we later op terug): Max was daar blijkbaar boos over.

Fout 1

De race in Monaco was op 29 mei. We zijn nu 5,5 maanden verder. Hoe kan zoiets zolang etteren in een team? Aan Max Verstappen is geen acteur verloren gegaan, je kunt aan zijn gezicht aflezen of hij het naar zijn zin heeft of niet. Het is moeilijk te geloven dat zijn argumenten om de minst sympathieke actie van het jaar uit te halen onbekend was bij het team.

Fout 2

Het team heeft dus moeten weten dat Max niet opzij zou gaan. Verstappen gaf later op de radio aan dat het team precies wist hoe hij erin zat. En we neigen er naar om te geloven dat Max het soort persoon is dat van zijn hart geen moordkuil maakt…. (Is maar een idee hoor…) VRAAG HEM DAN NIET OM OPZIJ TE GAAN! Want dan geef je dus aanleiding om later de discussie te starten waarom hij het niet deed.

Of je het van een werknemer accepteert dat hij je in je gezicht vertelt dat hij een collega nog wel een keertje iets ‘terug gaat betalen’, dat is een ander verhaal. En dat hadden Horner en Marko dus vooraf af moeten tikken met Max.

Fout 3

Nog een epische misser. Waarom nou op de boordradio aan Max na de finish vragen wat er gebeurd is? Welk doel heeft het om ten overstaan van de hele wereld Max te vragen waarom hij teamorders negeert? Daar is na de race vast een kamertje voor ergens in een motorhome. Hier had de engineer dus op zijn tong moeten bijten, zijn woorden in moeten slikken en nee, zelfs niet met een koptelefoon moeten smijten. Dat is onnodig olie op het vuur!

Deze fouten hebben ervoor gezorgd dat Max (terecht?) als onsympathiek uit de bus kwam gisteren. En dat met het gespeculeer over de Monaco actie er mogelijk nog vanuit de FIA wat vragen komen.

Kortom, Red Bull had het gisteren niet onder controle en dat is hen zeker te verwijten. De crash van Verstappen was een voorbeeld van incident dat je niet kon voorzien. Zelf vragen naar de bekende weg bij Max wel, dat doe je niet in het openbaar!

Met betrekking tot de informatie over de Monaco actie van Perez en de daaropvolgende woede van Max. Opvallend dat verschillende mensen blijkbaar gebriefd waren over het ‘waarom’ van Max zijn payback-actie. Dat voelde redelijk gecoördineerd aan.

Deed Max dan niets verkeerd?

Tsja, dat is maar net hoe je het bekijkt. En laten we eerlijk zijn, ook maar net wanneer je het bekijkt. Wat blijft hangen uiteindelijk, zullen de titels zijn. Als jarenlange F1-kijker had ik ook een oh-ja gevoel toen ik de Schumi-docu op Netflix zag. Deze Duitser was ook niet altijd een lieverdje, maar over het algemeen kreeg hij wel ‘the job done’ voor zijn team. Dus van zijn afzonderlijke afkeurenswaardige acties zijn er bij mij ook maar 1 of 2 blijven hangen.

Probeer nog maar eens alle (te?) agressieve acties van Max in 2020 en 2021 op te noemen. Mij lukt het niet.

Maar los van dit gegeven. Ja, natuurlijk: ook in het team van Verstappen maken ze een miscalculatie. Uiteindelijk hebben we vaak een grote mond als Nederlanders, maar we knuffelen liever de mensen die sympathiek overkomen dan de mensen die koste wat kost hun gelijk willen halen.

Het antwoord van Max voor de microfoon van Viaplay gisteren, waarbij hij simpelweg de boodschap had dat er ‘iets af te handelen’ was en dat dit nu gedaan was, klonk iets te zakelijk voor iets dat blijkbaar juist meer emotioneel dan rationeel is.

Het is heel verleidelijk om op Social Media sinds Abu Dhabi 2021 in je beste steenkolen-Engels met je Nederlandse profielnaam duidelijk te maken waarom Max beter is dan Lewis. Maar als jij één van de weinigen bent die zich heeft weten te beheersen het afgelopen jaar, dan is het wel fijn dat je nu ook niet hoeft te reageren op alle negativiteit over Max naar aanleiding van de actie van gisteren.

