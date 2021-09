Dít is (bijna) de Skoda Enyaq Coupe iV met ‘meer rijbereik’

Wil je net even dat stukje verder komen en (volgens Skoda) een mooiere auto ontvangen? De Skoda Enyaq Coupe iV is bijna hier om dit voor je te regelen, tenminste, zo lijkt het.

Skoda heeft wat betreft hun Enyaq iV niks te klagen. De auto blijkt een hit, ook (of misschien zelfs vooral) in Nederland. Het is te verklaren: het is een soort Volkswagen ID.4 maar dan iets betaalbaarder en je krijgt meer dan voldoende rijbereik mee. Skoda heeft het in theorie over 537 km. Netjes!

Skoda Enyaq Coupe iV

Skoda gaat binnenkort ook een Enyaq Coupe aanbieden. Een coupé SUV heeft praktisch wat meer nadelen, denk aan hoofdruimte achter en een kleinere kofferbak. Waarom zou je het dan willen? Cw-waarde. De Enyaq Coupe heeft door zijn gestroomlijndere vorm een Cw-waarde van 0,247, wat voor een SUV niet gek is. Skoda zegt dat dit ervoor zorgt dat de auto minder energie verbruikt en dus zuiniger is. Zuiniger betekent dan weer extra WLTP-kilometers. Handig.

Maar…

Toch spreekt Skoda zichzelf een beetje tegen. De Nederlandse site van Skoda spreekt dus van 537 km actieradius voor de reguliere Enyaq met de meest efficiënte batterij. De Skoda Enyaq Coupe heeft… 535 km. Nou moet wel gezegd worden dat de Enyaq initieel met 510 km actieradius onthuld werd, dus misschien dat Skoda op de website voor de Enyaq Coupe dan binnenkort het getal 562 km neerzet. Het klinkt apart dat de efficiëntere versie minder rijbereik heeft, maar dat is hoe het zit.

Versies

Skoda meent zelf dat de Enyaq Coupe de Enyaq is die je moet hebben als je ‘de mooiste wil’, wat natuurlijk uiterst subjectief is. Objectief zal de auto uiteraard veel overeenkomsten krijgen in aandrijflijn met de reguliere Enyaq. Wel wordt het gamma ietwat gestript: de Enyaq Coupe komt alleen als uitvoeringen 60, 80 en 80x met respectievelijk 180, 204 en 265 pk. Geen basisversie dus. Een RS-versie zou nog wel logisch zijn, maar die verschijnt initieel niet. De 60 en 80 hebben achterwielaandrijving en de 80x heeft een extra motor die de vooras regelt.

Binnenkort

De moeite waard om op de Skoda Enyaq Coupe te wachten? Dat moet je zelf bepalen. Wij kunnen je alleen vertellen dat Skoda de onthulling binnenkort doet op de IAA in München en tegen 2022 moet hij de showrooms gevonden hebben.