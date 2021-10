Red Bull praatte met Lando Norris over contract

Red Bull geeft toe dat het met Lando Norris gepraat heeft over een mogelijk contract.

Na een laat afscheid van Alexander Albon aan het eind van vorig seizoen, kwam Red Bull erachter dat er in het opleidingsprogramma nog geen geschikte opvolger zat. Het had eventueel gekund om de goed presterende Gasly weer in het topteam te zetten naast Max. Eigenlijk was dat de enige oplossing binnen de Red Bull familie. Maar het is ook wel begrijpelijk dat men daar niet voor koos, gezien het feit dat die reeds gewogen en te licht bevonden was.

Perez

Uiteindelijk mocht Sergio Perez het plekje naast Verstappen invullen. Het winnen van de Grand Prix van Sakhir zal daarbij zeker niet tegen de Mexicaan gewerkt hebben. Ondanks wisselende prestaties dit jaar, is inmiddels duidelijk dat Checo ook volgend jaar mag blijven. Dat zal de man uit Guadalajara goed doen, nadat hij eerder na één jaar de laan uitvloog na een (grotendeels buiten zijn schuld om) teleurstellend jaar bij McLaren. Wie weet ligt de 2022 Red Bull Sergio een stuk beter dan de notoir listige RB16B, die net als de RB16 en RB15 eigenlijk alleen écht hard gaan in handen van Max.

Russell en Norris

Toch blijkt nu dat Sergio waarschijnlijk niet de eerste keuze was van het team. In gesprek met Sport24 doet Helmut Marko namelijk wat opvallende uitspraken over de jonge concurrenten van Max. Over George Russell is hij niet ontzettend enthousiast, zo lijkt het. Met betrekking tot de Brit houdt hij het bij een zuinig ‘we zullen volgend jaar wel zien hoe hij het doet’. Over het goede eenmalige optreden van GR63 in de Mercedes vorig jaar knort Der Helmut door dat ‘er veel coureurs zijn die in die auto goed gepresteerd hadden’. Killed by faint praise.

Over Norris daarentegen, is Marko een stukje positiever:

Ik heb Norris vroeger al opgemerkt. We hebben gesprekken met hem gevoerd, maar hij is langere tijd verbonden aan McLaren. We blijven dus trouw aan ons pad. Max staat nog steeds bovenaan mijn ranglijst, omdat hij onder alle omstandigheden onmiddellijk kan leveren en zonder een run te maken. Helmut Marko, vindt Norris zilver, maar Max goud

Tenslotte spreekt Marko nog zijn vetrouwen in het verloop van de rest van het seizoen uit. Volgens hem zijn de meerderheid van de circuits die nog op de kalender staan Red Bull gunstig gezind.